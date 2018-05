Qué necesita saber sobre su licencia de conducir y el alquiler de un auto antes de salir a la carretera

Pregunte si el automóvil puede manejarse fuera del estado. Algunas agencias de automóviles no lo permiten. ¿Por qué? La cuestión me sorprendió, pero algunas firmas más pequeñas no tienen la red que le permitiría obtener ayuda al usuario, por ejemplo, en caso de que el auto se descomponga fuera del área donde se renta. Asegúrese antes de alquilar.