Si otros países equilibran los derechos humanos y la seguridad fronteriza, EE.UU. también puede hacerlo

Al igual que otros países que reciben refugiados, Estados Unidos no solicitó este desafío. Pero por mucho que EE.UU. tenga el derecho de decidir quién tiene permiso para ingresar y permanecer dentro de sus fronteras, también está obligado por tratado a no repatriar a nadie -sin importar sus circunstancias económicas- que enfrente amenazas reales a su vida y su libertad. La forma en que trata a quienes escapan de la pobreza y la miseria, pero no la persecución y el conflicto, es una opción política que depende de consideraciones humanitarias e intereses económicos, no de una obligación legal.