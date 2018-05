Una testigo relató el tiroteo fatal de la Patrulla Fronteriza, en Texas, contra una joven inmigrante guatemalteca

Martínez vio a un oficial voltear el cuerpo de Gómez e iniciar compresiones en el pecho de la chica, sobre un terreno con hierba. La mujer no tiene en claro qué habían hecho los migrantes antes del tiroteo. "No sé si atacaron o no, porque no los vi", destacó, aunque no observó a los inmigrantes armados, ni divisó ninguna madera de dos por cuatro pulgadas en la zona.