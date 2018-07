Después de un paréntesis de seis años, Christina Aguilera se reencuentra en ‘Liberation’

Es increíble cuando las cosas se reciben bien a nivel comercial y son exitosas. He tenido esos éxitos con "Genie in a Bottle" y "What a Girl Wants", y aún así me sentía mal porque no estaba conectada con la música y no podía cambiarla. He hecho ya eso y veo que muchos artistas se meten en esa trampa de seguir las listas de éxitos. Cuando ya no esté aquí, realmente quiero que se preste atención a la música y no al puesto que ocupó o por el éxito comercial que tuvo, sino porque la calidad resistió la prueba del tiempo.