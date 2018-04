El show de Beyoncé en Coachella fue increíble, y la artista lo supo

Sin embargo, más allá de la cuidadosa integración de la acción en el escenario, Beyoncé fue sin lugar a dudas el centro de atención, apoyada en canciones de todo su catálogo: éxitos tempranos, como la triunfante "Crazy in Love" y "Me, Myself and I"; material de mitad de carrera, como la apasionada "I Care" y una versión de "Get Me Bodied" delirantemente funky (para la cual convocó a su hermana, Solange, a bailar con ella); y temas de "Lemonade", de 2016, como "Formation" y "Don't Hurt Yourself", que cobró el estilo de un tema de James Bond gracias a los vientos.