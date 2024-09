Keith Urban: ‘High’ trata sobre el orden y el caos

Tras décadas de una de las carreras más consistentes en la música country contemporánea, uno pensaría que Keith Urban tiene todo resuelto. Pero su undécimo álbum de estudio, “High”, que sale a la venta el viernes, no fue un paseo por el parque.

Han pasado cuatro años desde “The Speed of Now Part 1″ y en ese tiempo, Urban compuso otro disco, “615”, y lo desechó.

“Es la única vez que he ido al estudio con una intención muy clara de hacer un tipo particular de disco, que tenía un enfoque. Empecé a preguntarme si mi aventura musical en los álbumes necesitaba un poco más de disciplina”, dijo entre risas. “El resultado final fue algo que era un poco lineal. Era más o menos el mismo tipo de cosas, y le faltaba el espíritu de la curiosidad, de los extremos y de los lugares que me interesa explorar e ir”.

Así que Urban volvió a lo que conoce mejor: a la fluidez en el estudio, sin estar en deuda con las limitaciones del género, a la magia de la composición sin inhibiciones; y se inspiró en uno de sus álbumes favoritos, el clásico de rock alternativo de 1998 de los New Radicals “Maybe You’ve Been Brainwashed Too”, con sus cualidades oscilantes. Una canción tiene una estructura y una grabación impecables, la siguiente es “un flujo de conciencia, aleatorio, ni siquiera sé lo que es”, dice. “El álbum tenía esta hermosa energía fluida de orden y caos... El espíritu de la mayoría de mis álbumes ha contenido algún elemento de eso”.

Al igual que “High”, desde el dúo sexy y juguetón “Go Home W U”, coescrito con BRELAND y Lainey Wilson, el romance de viaje por carretera de “Heart Like a Hometown” y el honky-tonk fuerte de “Laughin’ All the Way to the Drank” hasta la balada no tan indirecta “Love Is Hard” y la pausada “Dodge in a Silverado”.

Los cambios de tempo marcan el álbum, reflejando su rango emocional. El primer golpe en el estómago llega temprano: la jovial “Straight Line” sacude como una noche ruidosa, “Messed Up As Me” proporciona la luz aleccionadora del día.

Para Urban, esas sensibilidades conforman la vida. “Tengo un lado obediente, responsable y confiable. Y tengo este animal, salvaje, imprudente, irresponsable”, dice. “El espíritu de esas dos cosas es en gran medida una parte de lo que soy, y espero que este álbum capture eso”.

Para expresar esa experiencia humana específica, el orden de las canciones de “High” fue crucial. Tenía que terminar con “Break the Chain”, una reflexión conmovedora sobre la dinámica familiar disfuncional.

“Tiene mucho que ver con mi papá y nacer en una familia con un padre alcohólico y los desafíos que eso conlleva”, dice sobre la canción. “Mi trabajo ahora es tal vez romper esa cadena y hacer algo diferente. Pero nunca mencioné el alcohol en la canción ni una sola vez porque no quería que la canción tratara sobre eso. Realmente se trata de patrones de comportamiento que todos aprendemos muy rápidamente para sobrevivir en cualquier entorno en el que estemos”. Urban ha estado sobrio durante casi dos décadas.

Escribió la canción con Marc Scibilia el primer día que se conocieron. Urban entró en el estudio de Scibilia, en Nashville, sin apenas hablarse, y empezó a escribir. Comenzó con la guitarra, las diferentes capas de audio, la melodía, una segunda estrofa, y luego llegó un verso particularmente devastador para Urban: “Never sure/What made him so mad at the world/Mad at me/I was just a kid/I won’t do the same” (Nunca supe / Qué le hizo estar tan enojado con el mundo / Enojado conmigo / Yo era sólo un niño / No haré lo mismo).

“Me solté a llorar en el sofá de este tipo, como en posición fetal, como si estuviera en terapia”, recuerda Urban. ”Él mira y dice: ‘Hmm, debe ser cierto’. Y luego volvió al trabajo. Y fue la reacción perfecta porque no era crítico. No era ninguna opinión. Él simplemente me dejó quedarme y terminar la canción. Y eso fue todo”.

Luego sugiere que, como todas las canciones de este disco, desde las que hacen sentir bien como un día soleado y las que podrían centrarse en emociones más complicadas, es “una canción esperanzadora”.

“Ofrece esperanza y un camino a través de una situación en la que muchas personas podrían encontrarse”, dice, porque les asegura que tienen el poder para superarlo.