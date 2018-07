Las audiencias están bajas, pero Telemundo y Fox se han beneficiado de la Copa del Mundo aun sin presencia de EE.UU

Pero aunque las comparaciones con Brasil hace cuatro años no son positivas, las compañías que transmiten el torneo de este año dicen que los resultados son mejores de lo esperado, teniendo en cuenta las circunstancias. No solo no hay un equipo de EEUU sino que la sede de Rusia significó que muchos partidos de principio de ronda comenzaron en la mañana en EEUU. En 2014, se transmitieron por la tarde y en el horario de máxima audiencia.