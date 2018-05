Qué significa la extraordinaria permanencia de ‘The Big Bang Theory’ para Hollywood -y para su elenco y realizadores

Mantener a los espectadores comprometidos con los niveles generados por "The Big Bang Theory" a largo plazo no es una tarea fácil. Los productores responsables de la serie admiten que es un desafío crear historias reales, con las que el público se pueda identificar y que sean divertidas; aunque no es imposible. Permitir el desarrollo de los personajes, que es lento para este grupo de inadaptados sociales, y la introducción de nuevos roles para expandir ese mundo ha sido algo clave. "Uno quiere que estos personajes crezcan y cambien", expuso Steve Holland, productor ejecutivo y guionista de la serie que, este año, se convirtió en su productor. "Pero no quieres perder su esencia".