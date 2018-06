‘Sex and the City’ cumple 20: cómo la serie de HBO revolucionó la TV y las citas para siempre

HBO compró la primera temporada y el año siguiente lanzó otro programa innovador que compartía el estudio y la producción, en la ciudad de Nueva York, con "Sex and the City": "The Sopranos". Juntos, impulsaron la red de cable a la vanguardia de lo que después se conoció como "Peak TV" (la cumbre de la TV), que incluyó otros programas igualmente venerados, entre ellos "The Wire", "Deadwood", "Six Feet Under" y "Game of Thrones".