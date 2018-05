Una boda real del siglo XXI: el príncipe Harry se casó con Meghan Markle en medio de un llamado a la justicia social

Desde el comienzo de esta particular historia de amor, Harry parecía haber buscado una compañera de vida fuera del rango normal de expectativas para un miembro superior de la familia real, incluso para alguien con muy pocas posibilidades de ascender al trono (como lo han señalado muchos comentaristas, Harry solo se convertiría en rey si algún destino cruel -al estilo Game of Thrones- no solo le sucediera a su abuela, la reina (de 92 años) y a su padre, el príncipe Carlos (de 69 años), sino también a su hermano mayor William, de 35 años de edad, y los tres hijos pequeños de este, dos de los cuales desempeñaron un papel prominente y adorable en las nupcias del sábado).