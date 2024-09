Callum Walsh: Quiero ser campeón de boxeo y eventualmente dar el salto a UFC

Ireland’s Callum Walsh, left, gestures to loved ones after a super welterweight boxing match.

El prospecto de peso supermediano Callum Walsh regresa a casa este viernes, 20 de septiembre, para defender su título Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Przemyslaw Runowski en el 3Arena de Dublin (9:30 a.m. PT, UFC Fight Pass).

“Cuando ves a los aficionados irlandeses te das cuenta de que son muy apasionados y apoyan a los que son de su país, entonces te puedes imaginar cómo será en casa”, dijo Walsh al LA Times en Español. “Muchos de ellos no pueden viajar a otros lugares, especialmente a Los Ángeles o demás, va a ser una locura vivirlo ahí en casa después de cuatro años”.

Walsh es entrenado por el legendario Freddie Roach y es apoyado de gran manera por el presidente de UFC, Dana White, con quien tiene una conexión particular, además, el peleador de 23 años mantiene una relación con la peleadora de MMA Tabatha Ricci.

Reportes sugieren que la historia del comienzo de Walsh en el boxeo internacional fue aparentemente tan fácil como entrar al gimnasio de Wild Card Boxing Card y pedirle una oportunidad a Roach, pero él negó que fuera simplemente así.

“Mucha gente ve lo que he hecho y no ven el trabajo duro, ven los triunfos, me ven con Dana White, pero no ven lo que hubo realmente detrás de todo para hacerlo posible”, señaló Walsh. “Fue difícil, tuve que tener 140 peleas amateurs en Irlanda, gané seis campeonatos nacionales, gané títulos europeos, traté de clasificar a las Olimpiadas a los 18 años, pero lamentablemente perdí la final en las eliminatorias y es cuando decidí venir aquí”, recordó Walsh. “Fue un riesgo grande, pero si no tomas riesgos, no tomas oportunidades, no sabrás lo que pueda pasar. El peor caso para mí, si esto no funcionaba, era regresar a casa… Todo pasa por una razón y estoy aquí por todo lo que he pasado”.

Con todo lo bien que le está yendo en el boxeo, es abiertamente reconocida la pasión que Walsh tiene por las artes marciales mixtas, tanto que ve muy seria la posibilidad de eventualmente practicar el deporte con UFC.

Su relación con Ricci facilitaría además ese proceso, pero antes, tiene sus metas por cumplir en el boxeo.

Walsh admitió que ser pareja con alguien que es también profesional en los deportes de contacto, hace su labor más fácil mientras desarrolla una relación estable.

Hay días en los que su motivación no está al 100%, por lo que cuando ve que su pareja se levanta a correr, él se anima a acompañarla y dice que disfruta tener ese tipo de apoyo.

“Es más fácil que si yo hubiera estado con una persona normal porque Tabitha entiende mi carrera, entiende lo que debo hacer, entiendo lo que ella debe hacer. Si tengo que entrenar, ella no me dice ‘oh, quiero que hagamos algo, quiero ir a cenar’ porque sabe que tengo que hacerlo. Realmente no tengo que explicarle y ella no me tiene que explicar”.

Ricci es la que mayormente cocina en casa y él dice disfrutar la diversidad de comida que la brasileña le provee. Él tuvo la oportunidad de visitar Brasil durante la época navideña y aunque no recuerda los nombres de lo que probó, pero disfrutó de la compañía de la familia de su pareja y la experiencia.

Walsh ha tratado de influenciarla para que conozca de la gastronomía irlandesa.

“Me gustó mucho lo que comí allá y he tratado de que mi abuela le enseñe algunas recetas con los ingredientes que nos envían desde allá”, dijo Walsh. “Ella está aprendiendo a hacer varios tipos de platos, como el Shepherd’s Pie”.

Sobre su pasión por las artes marciales mixtas, Welsh dijo que desde muy joven vio lo que logró su compatriota Conor McGregor.

“Desde que él empezó, lo seguí desde muy chico y pues, toda su carrera la ha seguido el país entero. Nos quedabamos hasta muy tarde para verlo pelear en UFC”, recordó Walsh. “He entrenado boxeo toda mi carrera, pero desarrollé una pasión por las artes marciales mixtas. Todo lo que sabía era de ir al gimnasio y boxear, era un aficionado del deporte igual, pero con MMA, fue por ver a McGregor y ver cómo se robaba el show”.

Sobre su inusual relación con White, Walsh dijo que lo conoció por medio de Tom Loeffer después de haber firmado un contrato. Walsh participó en una de las veladas de Loeffler y durante ese tiempo su promotor y White trabajaron juntos en UFC Fight Pass. Además, Loeffler tenía a otro peleador irlandés.

“Me lo presentó sabiendo que Dana tenía mucha historia con peleadores irlandeses, por lo que solo me llevó para presentarmelo. Tan pronto como entablamos una conversación, abrió la puerta para una buena relación y eventualmente me patrocinó”.

Walsh quiere ganar títulos mundiales antes de pensar en hacer un crossover a las artes marciales mixtas y por el momento, dice, es su prioridad.