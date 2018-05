Una historia de amor muy improbable… cuando Harry conoció a Meghan, la boda real es el final perfecto

Pero la nueva pareja real no se conoció en la manera clásica y linda, ella salvando a un chico guapo en un bar de Las Vegas, solo para descubrir que era un príncipe, fue Hollywood quien hizo posible el encuentro.



Meghan no es solo de Los Ángeles, es de Hollywood, espiritual, si no literalmente. Su padre, que ahora vive en Baja California, fue un exitoso director de iluminación ("Hospital General", "Casado ... con niños"), su madre, una artista de maquillaje, se convirtió en instructora de yoga. Después de divorciarse cuando ella era muy joven, Meghan rebotó entre la casa de su madre en View Park-Windsor Hills y el lugar de su padre en Santa Monica y luego en Woodland Hills. Al igual que muchos niños de la industria, fue a Hollywood Schoolhouse, una costosa escuela privada conocida por ser progresista y con padres famosos, antes de pasar a Immaculate Heart Middle and High School, también en Hollywood.