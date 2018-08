Al trabajo caminando y con poca comida: así es la vida en Venezuela, en tiempos de hiperinflación

Josefina Rodríguez, que vende queso en un mercado callejero en el este de Caracas, relató el martes que debió cerrar su negocio temporalmente porque sus proveedores todavía no saben el impacto que tendrá en los precios la moneda devaluada. "No abrí hoy", afirmó. "Los proveedores no me han dado la nueva lista de precios y no recibimos ninguna mercancía nueva. Venderemos lo que tenemos almacenado, pero después no tengo idea de lo que sucederá".