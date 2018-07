Para este equipo masculino transgénero en Brasil, el fútbol es la vía a la autoaceptación

Antes de unirse al equipo, no conocía a ningún otro hombre transgénero. "Mis otros amigos simplemente no entendían mucho lo que estaba pasando", relató. "Estos muchachos son mi familia. Nos reímos, nos peleamos, nos reconciliamos. No tuve eso antes". La mayoría de los otros 24 hombres en el equipo tampoco lo habían experimentado.