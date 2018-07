'No les voy a fallar', dice Andrés Manuel López Obrador, en su primer discurso como presidente electo

Los contratos con el sector energético serán revisados para prevenir actos de corrupción. "Si encontramos anomalías que afecten a la nación, se irá al Congreso y a los tribunales nacionales e internacionales, pero no actuaremos de manera arbitraria no habrá confiscación de bienes. La transformación consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país, no tendremos problema en lograr este objetivo porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones, es honrado, inteligente. La corrupción es resultado de un régimen decadente, y no es parte de la cultura de los mexicanos".