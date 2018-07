¡Cuidado!, aquí viene la Doctrina Trump

En la OTAN, Trump tiene un punto. Las administraciones anteriores han rechazado la idea de que Estados Unidos asuma el costo de la defensa común. Sin embargo, no siempre es claro que el presidente entienda cómo funciona la OTAN. A menudo suena como que la OTAN es un club y sus miembros tienen cuentas pendientes. El año pasado dijo que "muchas de estas naciones deben cantidades masivas de dinero y no han pagado en los últimos años".

Eso es engañoso. El gasto directo en la OTAN es mínimo (gastamos alrededor de $ 500 millones de $ 600 mil millones, o el 0.08% de nuestro presupuesto de defensa). El dinero real está en lo que se supone que los miembros de la OTAN deben dedicar a sus presupuestos de defensa. Muchos miembros no alcanzaron el 2% mínimo que todos acordaron. Sin embargo, eso ha estado cambiando desde que Rusia anexó Crimea en 2014.