Seis cosas extrañas que podrían ocurrir en las elecciones primarias de California

Una encuesta realizada en abril en EE. UU. encontró que el 18% de los votantes de California respaldan a Little, en comparación con el 8% que favorece a De León. Ninguna otra encuesta ha encontrado resultados similares sobre el oscuro candidato, pero ese resultado estimuló la cobertura informativa de Little y provocó que un grupo de supremacía blanca ejecutara una serie de acciones en contra de Feinstein, quien es judía, a nombre de Little.