LA Times no participa en los editoriales de protesta que se publican a nivel nacional contra los ataques de Trump a la prensa; esta es la razón

El consejo editorial de Los Angeles Times no habla por el New York Times, por el Boston Globe, el Chicago Tribune o el Denver Post. Compartimos ciertas opiniones con esos periódicos; no estamos de acuerdo en otras cosas. Incluso si acordamos con otra página editorial -por ejemplo, sobre la pena de muerte, el cambio climático o la guerra en Afganistán- llegamos a nuestras propias decisiones y posiciones después de una cuidadosa consulta y deliberación entre nosotros, y luego escribimos nuestros propios editoriales. No queremos dejar la impresión de que tomamos la iniciativa de otros, o que nos involucramos en el pensamiento grupal.