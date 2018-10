Acepté salir en una cita a ciegas, y la quiromántica tenía razón

Estaba temblando de nervios y posibilidad por mi próxima cita, así que qué diablos. Acepté. Tenía curiosidad por saber qué diría la quiromántica. Me reí cuando dijo que él aparecería. En realidad no me había preocupado de que él no apareciera hasta que ella dijo eso. Había estado esperando que ella ofreciera una visión mágica de nuestro glorioso futuro. Por desgracia, solo podía contar con que él no fuera un bicho raro.