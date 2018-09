Ante las muertes por opioides, los médicos de California deberán revisar una base de datos de los pacientes antes de medicarlos

Sin embargo, también hay que considerar otros dolores de cabeza que conlleva depender de la tecnología. "No es perfecto", dijo Lev, la primera médica que se inscribió en una cuenta de CURES 2.0. "Estaba en la computadora el otro día y tuve que ingresar una nueva contraseña, pero [el sistema] no me dejaba. En todo el día no pude usarlo. Me sentía desnuda sin eso".