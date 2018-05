Cambiaron la carga de ser propietarios por una pequeña casa rodante, y les encanta

Este tipo de versatilidad en la propiedad, sin embargo, conlleva una curva de aprendizaje. "No es fácil ser así de libre", expone Hansing, quien dirige una línea para el cuidado de la piel desde su teléfono y vive en su vehículo a tiempo completo desde diciembre. "Ha sido aleccionador. Tengo que estar bien informada sobre mi remolque, que es de alta tecnología. Es un trabajo manual duro; me inscribí en un gimnasio de Cross Fit para prepararme para viajar por la carretera. Mi cuerpo está magullado y dolorido, me duelen las manos de armar el campamento, cargar, enganchar. No es glamoroso. Pero cuando termino, abro una cerveza y pienso: 'Me merezco esto'".