Contundente advertencia de los pediatras: la marihuana no es buena durante el embarazo

"Definitivamente se debe aconsejar a las mujeres que no es buena idea usar marihuana durante el embarazo", afirmó el Dr. Seth Ammerman, profesor clínico de pediatría en Stanford, quien trabajó en el informe. Además, remarcó, "si está amamantando, alentaríamos a esa mujer a reducir o dejar su consumo". Sin embargo, si una madre reciente no puede o no quiere dejar de hacerlo, debe continuar amamantando de todas maneras. "Los beneficios de la lactancia superarían la posible exposición al bebé", destacó.