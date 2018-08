La mayoría de los gerentes de viajes corporativos no permiten que los empleados reserven tarifas baratas y sin opciones. Estas son las razones

Gabe Rizzi, presidente de Travel Leaders Corporate, una empresa de gestión de viajes con sede en Miami, dijo que los viajeros que reservan tarifas económicas básicas a menudo no pueden sentarse junto a sus colegas, no son elegibles para cambiar a otra categoría y están sentados en los últimos lugares y a veces no pueden obtener espacio en el compartimento superior. Además, dijo, si los viajeros de negocios pierden un vuelo, no pueden obtener un reembolso.