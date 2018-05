Los escándalos enfocan el escrutinio sobre el liderazgo y la cultura de la USC

Algunas de las quejas más graves se refieren a su uso de los dedos al comienzo de los exámenes pélvicos. Los testigos le dijeron a The Times que el médico insertaba rutinariamente un dedo, y luego un segundo, en las pacientes después de expresar su preocupación de que un espéculo no cupiera. Mientras hablaba, relataron, movía los dedos hacia dentro y hacia afuera, y a menudo hacía comentarios sobre la rigidez de los músculos vaginales de sus pacientes: “Dios mío, qué músculo apretado tienes. Debes ser una corredora”.

En entrevistas recientes con The Times, Tyndall alegó que su uso de los dedos tenía un propósito médico legítimo, y que algunos de sus comentarios a las pacientes fueron malinterpretados. El ginecólogo, de 71 años, no pudo ser contactado para hacer comentarios adicionales este sábado.

Una investigación interna de la USC determinó que el comportamiento de Tyndall durante los exámenes pélvicos estaba fuera de los límites de la práctica médica actual y equivalía al acoso sexual de las estudiantes.

Una portavoz de la universidad precisó que Nikias se enteró de los hallazgos a fines del otoño pasado, meses después de que la USC le pagara para que renuncie. La escuela no reportó a Tyndall a la junta médica durante varios meses, hasta marzo último. Para entonces, los periodistas del Times habían comenzado a contactar a los empleados de la universidad sobre las quejas presentadas contra el ginecólogo.

Mientras el periódico se preparaba para publicar sus hallazgos, Nikias dijo en una carta a la comunidad de la USC: “En retrospectiva, deberíamos haber hecho este informe ocho meses antes, cuando él se retiró de la universidad”.

En el marco de la ley estatal, los hospitales y muchas clínicas deben alertar a la junta médica en una variedad de circunstancias en las que suspenden, disciplinan o cancelan los privilegios de los médicos. Estos informes desencadenan investigaciones sobre la licencia de un galeno, y los líderes del hospital enfrentan fuertes multas por no notificar a la agrupación.

Pero la USC dijo que la ley no se aplicaba en el caso de Tyndall porque la universidad en sí misma no está regida por las normas para hospitales y clínicas, y porque las quejas contra él “se efectuaron como un asunto de recursos humanos”. La universidad también expuso que Tyndall había anticipado a las autoridades escolares que se retiraría de la práctica.

Además, dos abogados le informaron a la universidad que no había conducta delictiva para informar a las autoridades, indicó la USC.

En el asunto de Puliafito, la USC dijo que refirió una indagación del Times -sobre su presencia en la sobredosis de drogas- al personal médico del hospital de Keck, un panel de revisión que concluyó que “no había quejas de atención al paciente ni problemas clínicos conocidos” y no tomó ninguna medida contra el oftalmólogo. Los descubrimientos del Times provocaron una investigación de la junta médica que derivó en la suspensión de la licencia de Puliafito. Una audiencia sobre la acusación se realizará a fines de este mes.

Para Art Caplan, fundador de la División de Bioética del Centro Médico Langone, de la Universidad de Nueva York, el hecho de que la USC no reportara a los médicos a las autoridades “refleja una suerte de ‘vamos a mantener la vigilancia policial institucional, y eso es suficiente; allí termina nuestro deber’... Eso simplemente no funciona”.

El médico que reemplazó a Puliafito como decano duró poco más de año y medio en el puesto. Rohit Varma renunció cuando The Times estaba a punto de publicar un informe sobre las acusaciones de su acoso sexual a una colega en 2002. La USC le había pagado a la mujer $135,000 como resultado de su denuncia. Al anunciar la destitución de Varma, Quick citó “información previamente no divulgada”, pero no dio detalles.

Mientras tanto, la USC contrató a la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher para examinar el escándalo de Puliafito y cómo lo manejó la escuela.

De acuerdo con un memorándum interno de la USC, la revisión -dirigida por un socio de la firma y la exfiscal de Estados Unidos Debra Yang, quien representó a la USC en el pasado- está en sus etapas finales. El memorando, del 24 de abril pasado, dice que Nikias, como parte de la revisión, compilará un “plan de acción para guiar a la universidad en el futuro”. La semana pasada, la USC informó que Yang y su firma no habían estado involucrados en la forma en que la universidad lidió con Tyndall.

Todavía no está claro si la USC divulgará públicamente el informe de Yang o iniciará algún tipo de investigación independiente sobre el caso de Tyndall.

La USC insistió en que los administradores no supieron de las acusaciones más serias contra Tyndall hasta 2016. La institución culpó al director ejecutivo de la clínica de salud estudiantil, quien falleció hace dos años, por manejar “independientemente” las quejas sobre Tyndall desde el año 2000.

En el caso de Puliafito, la USC afirmó que los administradores no sabían del uso de drogas del decano, a pesar de que un denunciante había llamado a la oficina de Nikias para informar sobre la presencia del oftalmólogo en la escena de la sobredosis de Pasadena. La universidad dijo que dos recepcionistas que tomaron la llamada no pasaron la información a sus supervisores porque no encontraron creíble al denunciante.

Para los expertos, tales explicaciones no eximen a los líderes universitarios de la culpa. “Si las preocupaciones, de hecho, no llegaron a la atención de los administradores sénior, esto genera inquietudes sobre una falla en las comunicaciones”, sugirió Jecker. “Esto no es una justificación para la conducta, sino la explicación de un fracaso. Y no hace nada para mitigar la falta de información, comunicación y acción del liderazgo”.

La opinión es compartida por otros en la comunidad de la USC.