Cómo un conservador con sede en Los Ángeles se convirtió en una de las mayores sensaciones de Internet

A principios de este verano, cuando el presidente reunió a activistas online en la Casa Blanca para agradecerles por su papel en llevarlo a la Oficina Oval y, predijo Trump, mantenerlo allí, un invitado no se apresuró a reclamar crédito.

La Universidad de Prager, con sede en Los Ángeles, una organización benéfica registrada, tiene prohibido legalmente la politiquería. No es realmente una universidad y no tiene un campus. Pero el imperio digital creado por Dennis Prager, un presentador de radio conservador de 71 años y nunca antes Trumper, está teniendo más éxito en reunir a los jóvenes al lado de Trump que muchos comités de campaña alineados con el presidente.

Los videos concisos que PragerU lanza en Internet cada semana para adoctrinar y motivar a los conservadores se han visto más de 2 mil millones de veces, según el recuento del grupo. El análisis independiente realizado para el Times por Tubular Labs, una compañía de medición de video, respalda en gran medida esa afirmación. PragerU gasta constantemente más en publicidad en Facebook que las principales campañas políticas y grupos de defensa nacionales. Se ubica entre los 10 mayores gastadores políticos en la plataforma.

Sus videos se están convirtiendo en un elemento básico en los campus universitarios, donde Prager está empeñado en anular la ortodoxia liberal. PragerU se jacta de que miles de profesores universitarios y de secundaria muestran sus videos en sus aulas.

Todo eso ha causado considerable consternación en la izquierda.

“Es una campaña sofisticada para adoctrinar a los jóvenes”, dijo Tara McGowan, directora ejecutiva de Acronym, una organización sin fines de lucro que asesora a progresistas sobre campañas digitales. “La cantidad de dinero que están poniendo detrás es alarmante y significativa. Parecen haber creado una forma inteligente de llevar una ideología a una audiencia y obtener una exención de impuestos en el proceso”.

Prager mismo tiene un afecto limitado por Trump. Compara su apoyo al mandatario con la alianza que el presidente Franklin D. Roosevelt negoció con Josef Stalin en la Segunda Guerra Mundial, un movimiento nacido de la necesidad frente a lo que él ve como un mal mayor (en este caso, la izquierda).



“No somos un órgano de Trump”, dijo en una entrevista. “No me sorprendería que alguien que mira nuestros 300 videos le afecte la forma en que vota. No vivo en una burbuja. Lo reconozco, pero esa no es nuestra razón de ser. Es dar sabiduría a la gente. No creemos que las universidades den sabiduría”.

Los segmentos no están llenos de memes y gritos. Son conferencias sencillas de cinco minutos en las que una gran variedad de estrellas de diversos segmentos de la derecha ideológica se rompen en los pilares de la izquierda: multiculturalismo, acción climática, igualdad de remuneración, Medicare para todos, control de armas, derechos de los homosexuales.

A pesar de las reservas de Prager sobre el primer mandatario, los videos tienden a hacer eco de las quejas del presidente. Al igual que Trump, muchos de ellos consideran que la mayoría de las noticias convencionales son engañosas. Y, como con Trump, los críticos de PragerU dicen que a veces es selectivo con los hechos.

El Southern Poverty Law Center advierte que varios videos de PragerU, como uno que argumenta que los estadounidenses negros son mimados por la sociedad, “funcionan como silbatos de perros a la extrema derecha”. The Weather Channel calificó los desafíos de PragerU al calentamiento global como “un curso de desinformación climática”. “Después de ver algunos videos de PragerU, el historiador de la Universidad de Princeton Kevin Kruse tuiteó que estaban” completamente equivocados en los hechos”.

Los partidarios de Prager dicen que está cubriendo una necesidad, especialmente para los jóvenes conservadores en los campus en gran medida liberales.

“La gente mira estos videos entre clases, los ven online en Starbucks”, dijo Bradley Devlin, líder de los republicanos universitarios en UC Berkeley, uno de los muchos campus donde PragerU tiene una red de representantes que publican cada video nuevo a través de las redes sociales y de boca a boca.

“Señalan la insostenibilidad del izquierdismo y la interseccionalidad, y las falsas promesas de la izquierda”, dijo.

El sitio mezcla videos intensamente partidistas con contenido apolítico. Una semana, el foco está en tratar de convencer a los televidentes de que es un mito generado por los medios que Trump llamó a los neonazis en Charlottesville, Virginia, “gente muy buena”. Otra semana, el comediante Yakov Smirnoff está dando consejos matrimoniales.

El hilo conductor es la cosmovisión de Dennis Prager.

“Pensamos que había una escasez de presentación inteligente de los valores que más nos interesan... para defender el caso de un sistema moral basado en Dios”, dijo Prager, un judío religioso observante. “No jugamos ningún papel en las elecciones de Donald Trump, no tenemos relación con su presidencia... No hablamos de él”. No es un anti No profesional. Estoy más interesado en que el espectador entienda por qué deberían honrar a sus padres incluso si tienen problemas con ellos que yo en la escena política contemporánea”.

Prager dice que desaprueba la ideología de extrema derecha que ha ganado terreno en la era de Trump, pero las lecciones online a menudo se hacen eco de algunos de los puntos de discusión del movimiento. Un video de Dinesh D’Souza, autor de derecha, opinando por qué las culturas occidentales son superiores a otras, se ha visto 4.7 millones de veces, por ejemplo.

Otro, con Douglas Murray, autor británico de varios libros sobre Europa e inmigración, lamenta que a los inmigrantes del norte de África y Medio Oriente se les haya permitido destruir la cultura europea al negarse a asimilarse. Tiene 6.7 millones de visitas.

“Puedes ser pobre, de clase media, rico, no importa”, dice la activista conservadora Candace Owens en un video llamado “Playing the Black Card” que ha sido visto 11 millones de veces. “La tarjeta negra todavía te conferirá una historia completa de opresión, incluso si nunca has sido oprimido”, dice ella. “Con la tarjeta negra puedes vender libros llenos de prosa indescifrable porque con una tarjeta tan poderosa, ¿a quién le importa si tus palabras tienen sentido?”

Sin importar la motivación, sin embargo, el producto está teniendo un efecto notable.

“A los algoritmos de YouTube y Facebook les gusta lo que producen”, dijo Ramesh Srinivasan, profesor de estudios de información en UCLA, cuyo próximo libro, “Beyond the Valley”, se centra en las relaciones entre tecnología y política. “Ellos predicen que captará la atención de las personas. No es sorprendente que hayan crecido en la medida en que lo han hecho”.

La naturaleza polarizante de los mensajes de PragerU, junto con la gran cantidad de seguidores en las redes sociales de los presentadores, aprovechan al máximo el modelo de negocio de las plataformas, dijo Srinivasan.

“Es mucho más efectivo que la versión de este contenido disponible en el lado liberal”, dijo, citando como ejemplo las breves presentaciones publicadas online por el ex Secretario de Trabajo Robert Reich, que son populares entre los liberales pero no se complementan con un conjunto de otras voces y contenido similar a lo que ofrece PragerU.

Para ampliar ese contenido, el grupo tiene un presupuesto anual de casi $23 millones, impulsado en parte por donaciones de conservadores religiosos, incluidos $800.000 el año pasado del tejano Lee Roy Mitchell, propietario de una cadena global de cines y aliado de los conservadores hermanos Koch. Otros grandes donantes incluyen al republicano Sheldon Adelson’s Maccabee Task Force, y la fundación del principal asistente de Adelson, Michael Leven.

La mayor parte del capital inicial para PragerU provino de Dan y Farris Wilks, hermanos multimillonarios del este de Texas que hicieron su fortuna con el fracking y dirigieron una iglesia llamada Asamblea de Yahweh, Farris Wilks predica en la iglesia. En sus sermones, comparó la homosexualidad con la bestialidad y declaró que el cambio climático era la voluntad de Dios.

Si bien el grupo depende de donantes conservadores de grandes fortunas, el 40% de su presupuesto proviene, sin embargo, de casi 130.000 donantes en línea. PragerU tiene más donadores que algunos demócratas prominentes que se postulan para presidente.

Todo eso ha impulsado la rápida expansión en el estudio de Los Ángeles de PragerU, donde se producen los videos, y ha elevado el perfil de Dennis Prager, ayudado por la controversia.

Cuando Prager fue invitado a dirigir la Sinfónica de Santa Mónica en una recaudación de fondos en el Walt Disney Concert Hall hace dos años, músicos que citaron lo que llamaron defensa anti-gay y anti-musulmana lo boicotearon. La disputa atrajo los titulares nacionales. Los devotos de Prager salieron en vigor. El concierto se agotó.

Él y el comediante Adam Carolla a finales de este año lanzarán “No Safe Spaces”, un documental sobre uno de sus temas favoritos: la intolerancia para los conservadores en los campus universitarios.

“Me rompe el corazón que a un gran número de jóvenes no sólo no se les haya enseñado lo afortunados que son de ser estadounidenses, sino que se les haya aleccionado lo desafortunados que son o lo avergonzados que deberían estar”, dijo Prager a un panel del Senado el mes pasado que celebró audiencias sobre las afirmaciones de los conservadores de que Google los discrimina.

El crecimiento del sitio ha sido lucrativo para Prager, quien el año pasado comenzó a cobrar tarifas por su trabajo con la organización benéfica. Las declaraciones de impuestos muestran que $237.500 fueron a su firma de consultoría. Otros $155.700 fueron para el hijo de Prager por ayuda para recaudar fondos.

“Lo que hace es insignificante”, dijo Marissa Streit, CEO de PragerU. “Si esto fuera con fines de lucro, estaría ganando mucho más dinero. Pero eso no nos impulsa. Estamos impulsados ​​por el impacto”.

Streit entró en la órbita de Dennis Prager por un camino poco convencional. Después de vivir en Israel y servir en una unidad de inteligencia del Ejército allí, se mudó a Los Ángeles y se convirtió en directora de una escuela en Manhattan Beach. En el trabajo, se sintió perturbada por el estado de la educación estadounidense y el poder de los sindicatos de docentes.

“Me disgustaba el hecho de que los colegas me decían que se podía despedir a un plomero pero no a un mal maestro”, dijo. La creciente influencia de lo que ella llama el movimiento antisionista en Estados Unidos, y la forma en que Israel fue retratada en los medios, también la empujó hacia el activismo, dijo.

Prager y su productor Allen Estrin la reclutaron para lanzar el grupo en 2009, presentando una misión que resume la ambición de Prager, así como su visión combativa del debate ideológico:

Dennis dijo: “Siento que tengo penicilina para la mente de este país”.

