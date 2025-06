La agricultura del Valle Central se prepara para las redadas de ICE a medida que se acercan las cosechas

Share via

Los trabajadores agrícolas del Valle Central, muchos de ellos inmigrantes indocumentados, comenzarán a recoger tomates en unas pocas semanas.

Hoy en día, “llegan a trabajar con mucha incertidumbre”, dijo esta semana a The Fresno Bee un trabajador agrícola indocumentado, hablando en español.

Los trabajadores agrícolas y los productores se están preparando para el posible regreso de las operaciones federales de control de inmigración a los espacios agrícolas del Valle Central.

Un seminario web organizado el jueves por el Centro Occidental para la Salud y Seguridad Agrícola ofreció a los líderes de cuadrilla y supervisores de primera línea consejos sobre cómo prepararse y responder si agentes federales allanan sus lugares de trabajo. El miércoles, el boletín semanal de la Oficina Agrícola del Condado de Fresno incluyó enlaces a hojas de consejos con información sobre qué deben hacer los empleadores si agentes federales de inmigración se presentan en sus campos.

En un estado donde se estima que al menos la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados, arrestarlos por motivos migratorios tendría “un impacto devastador en la economía en general”, dijo Mike Madrid, consultor político y cofundador del Proyecto Lincoln.

“Es todo, desde el envasado de carne hasta el trabajo agrícola, poniendo en la mesa los alimentos que disfrutamos a bajo costo”, dijo. “Pero también es construcción, también es limpieza. Los cimientos básicos de la economía no funcionan sin esta fuerza laboral”.

La creciente preocupación surge de la decisión del presidente Donald Trump de intensificar los arrestos por inmigración mediante operativos policiales más agresivos. La semana pasada, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo estos operativos, principalmente en zonas urbanas del sur de California, allanando algunos lugares de trabajo y deteniendo a jornaleros frente a las tiendas Home Depot.

Sin embargo, el martes 10 de junio se detectaron operativos en terrenos agrícolas de California, donde se observó a agentes federales realizando redadas en los campos del condado de Ventura. Los Angeles Times también reportó la presencia de agentes en el condado de Tulare, y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. informó al periódico que estaba realizando operativos en la zona sur del estado.

“Uno de los rumores era que se mantendrían alejados de la agricultura”, dijo Madrid. “Pero la agricultura se ha visto afectada”. Se acerca la cosecha en el Valle Central

El trabajador agrícola indocumentado que entrevistó The Bee lleva 23 años trabajando en el Valle Central.

Dijo que las redadas de inmigración de la administración Trump están creando miedo entre las personas que trabajan en los campos.

“Muchos de nosotros solo salimos para lo necesario”, dijo. “Las familias están enviando a quienes tienen papeles a hacer recados. Preferiblemente a los que tienen ciudadanía estadounidense, porque temen que incluso a quienes tienen residencia legal se los lleven”.

Añadió que ya se acerca la cosecha de tomates y ajos. Después, vienen las de uvas, almendras y pistachos.

“Voy a verlo, si Trump sigue así, la gente no saldrá a recoger”, dijo el trabajador. “No saldrán a recoger las frutas y verduras”. “El negocio está a punto de verse afectado”

Hace unos meses, Trump insinuó la posibilidad de que su administración fuera más indulgente en su aplicación de leyes migratorias en lo que respecta a los trabajadores agrícolas.

Si se autodeportaran, a estos trabajadores se les permitiría regresar legalmente a trabajar, dijo el presidente.

Pero Madrid, el consultor político, dijo que es imposible para la administración Trump conciliar esa idea con su objetivo de 3.000 arrestos por inmigración por día.

“Para alcanzar las cuotas de las que hablan”, dijo, “no se trata solo de los delincuentes violentos. Se trata de todos”.

La Oficina Agrícola de California declaró el miércoles a The Bee que “reitera su apoyo a los trabajadores agrícolas de todo el estado”. La oficina envió a The Bee un comunicado publicado en enero, después de que un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en el condado de Kern resultara en el arresto de al menos 78 personas. Sin embargo, la oficina indicó que no haría más comentarios por el momento.

En el comunicado, Bryan Little, director sénior de promoción de políticas de la oficina, afirmó: “Los empleados agrícolas no son solo trabajadores, sino socios en esta industria. Son personas con familias, sueños y una increíble ética de trabajo que permite que haya comida en las mesas de todo Estados Unidos. Entendemos la incertidumbre que algunos puedan sentir en este momento, y queremos ser absolutamente claros: los agricultores de California están con ustedes”.

“Sin estos empleados, los cultivos no se cosecharían, los negocios rurales sufrirían y los precios de los alimentos podrían subir para las familias de todo el país”, dijo Little. “El problema con el enfoque actual de la aplicación de las leyes federales de inmigración es que está teniendo un efecto disruptivo en la producción de alimentos. Aún estamos al principio de la temporada, con una actividad de cosecha limitada, pero pronto se intensificará”.

Madrid destacó el apoyo que la campaña de Trump recibió el año pasado por parte de los agricultores, incluidos los de California.

“Podrían oponerse a esto”, dijo. “Pero mira, hay una razón por la que no se les da de comer a los cocodrilos: te van a comer después”.

“Agricultores que apoyaron esto, estén preparados”, continuó Madrid. “Su negocio está a punto de verse gravemente afectado. Toda la economía del Valle Central se verá afectada”.

