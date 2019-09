¿Su e-scooter alquilado se apagó repentinamente? Culpe a la ‘geocerca’ invisible

Al igual que muchos turistas que recorren Santa Mónica en scooters electrónicos todos los días, Elliot Stevenson, de 21 años, no tenía idea de que había una cerca alrededor del muelle hasta que la impactó.

“Estaba bajando por la colina y perdí el poder eléctrico”, dijo el desconcertado visitante de Nueva Zelanda mientras conducía su Lime recién alquilada hacia Ocean Avenue un jueves por la tarde reciente. "[El motor] se detuvo”.



Corrección: