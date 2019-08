A medida que los ‘scooters’ inundan Los Ángeles, la cantidad de multas a sus usuarios está aumentando

A medida que la cantidad de scooters eléctricos en Los Ángeles se ha disparado, también lo ha hecho la cantidad de las multas emitidas a sus usuarios.

El Departamento de Policía de Los Ángeles emitió 800 multas a los pasajeros en los vehículos eléctricos entre enero de 2018 y mediados de julio, y los citó por más de 900 violaciones, según datos de la ciudad analizados por el Times.



