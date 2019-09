Estos padres de L.A. no querían asignar un género a su bebé. El gobierno lo hizo por ellos

Cuando Azul Ruelas-Brissette nació en el verano de 2018, los padres del bebé estaban decididos: no querían que se especificara “masculino” o “femenino” en el certificado de nacimiento de su hijo.

Jay Brissette y Miguel Ruelas habían sopesado cuidadosamente su decisión. Forman parte de una pequeña pero creciente cohorte de padres que están criando a sus hijos en lo que llaman una forma “creativa de género” o “expansiva de género”.

Sólo en la red social de la pareja en Los Ángeles, varios de sus amigos han optado por no revelar el género de sus hijos hasta que los niños tengan la edad suficiente para articular sus identidades por su cuenta.

La idea es que los niños que pasan los primeros años de su vida sin las etiquetas cargadas de estereotipos de niño y niña se sientan libres de ser lo más auténticos, ya sean niños a los que les gusta jugar a la ‘casita’ o niñas a las que les gusta jugar con juegos de química.

Brissette, de 35 años, que se identifica como no binario y usa los pronombres “ellos” y “suyos”, recuerda la presión de ser un cierto tipo de persona desde una edad temprana. A las chicas no les gustaba correr en el recreo, les gustaba sentarse a hablar y aplaudir a la “señorita Mary Mack”. Esto hizo que Brissette, una ‘marimacha’, difícilmente encajara.

Brissette señaló que este tipo de expectativas codificadas por género se imponen constantemente a los pequeños, y a veces por los niños, de manera sutil y abierta. “No quiero eso para esta persona”, dijo Brissette un día reciente durante una entrevista en su sala de estar en Westlake, mientras Azul estaba sentado en la alfombra acomodando atentamente los bloques de neón.

En casa, Azul está expuesto a libros y programas de televisión que muestran una amplia gama de identidades. Azul usa ropa diseñada para niños y niñas. Y Azul es llamado por pronombres femeninos, masculinos y neutros de género para que puedan descubrir qué les parece mejor.

Para Brissette, la crianza creativa de género no significa “género neutro”, enfatizaron, ni significa asignar una identidad no binaria a Azul. No se trata de alentar a Azul a ser transgénero, homosexual o lo contrario. Se trata de darle a Azul la base para pensar críticamente sobre cómo se desarrolla la dinámica de género en la sociedad y la libertad de descubrir quiénes son sin que se les diga a quién deben basarse en su sexo biológico.

De ahí el certificado de nacimiento de Azul, que muestra dos guiones donde generalmente se indica el género. En enero de 2018, el estado de California comenzó a emitir certificados de nacimiento que marcan un género femenino, masculino, no binario (aquellos cuyas identidades de género caen fuera de las categorías de hombre o mujer) o nada en absoluto. Al menos otros 10 estados permiten marcadores de género neutral en los documentos de identidad.

Pero Brissette y Ruelas pronto aprendieron que las agencias federales aún se adhieren a las formas tradicionales de designar el género.

En noviembre pasado, la pareja contactó a la Administración del Seguro Social para preguntar sobre cómo registrar a Azul para obtener un número de Seguro Social. Preguntaron cómo deberían manejar el formulario de solicitud, que tiene sólo dos opciones en la categoría de “sexo": masculino y femenino.

Entraron en todo ese tema. “Que tuvimos que elegir un género, que un bebé no es una persona sin género”, dijo Brissette.

La SSA se negó a responder preguntas específicas del caso de Azul. En una declaración al Times, la agencia reiteró su política pero no explicó por qué existe.

“No veo cómo podemos aceptar que el gobierno nos haya dicho quién es nuestro bebé sin darnos una razón satisfactoria”, dijo Brissette.

Jay Brissette, a la izquierda, y Azul, de 1 año, miran por la puerta de su casa de Los Ángeles en agosto. (Brian van der Brug/Los Angeles Times)

La forma en que se manejó la solicitud de la pareja es emblemática de un problema mayor. Muchas agencias del gobierno estatal y federal aún no permiten el género no-binario -es decir, una persona que no se identifica como hombre o mujer, pero tampoco como ninguno o en algún punto intermedio- y las personas intersexuales afirman su género a través de documentos de identidad, o han establecido altas barreras para hacerlo.

La mayoría de los estados ahora permiten que los residentes cambien los marcadores de género en las licencias de conducir y los certificados de nacimiento de “hombre” a “mujer”, y viceversa, aunque algunos tienen procesos más onerosos que otros. Al menos 15 estados requieren prueba de cirugía de confirmación de género para modificar los marcadores de género en los certificados de nacimiento, mientras que Tennessee, Kansas y Ohio no permiten que se realicen tales cambios.

A nivel federal, el Departamento de Estado permite cambios de marcadores de género en los pasaportes tanto para adultos como para niños que presenten pruebas de tratamiento clínico, lo que podría significar terapia hormonal, cirugía o psicoterapia. La Administración del Seguro Social tiene una política similar, pero también autorizará un ajuste si los solicitantes pueden mostrar otro documento emitido por el gobierno que refleje el cambio.

Pero tal como están las cosas, los pasaportes estadounidenses no tienen una opción no binaria o de género neutral. Y como descubrieron Brissette y Ruelas, tampoco lo hace la Administración del Seguro Social.

Aunque las tarjetas de Seguro Social no tienen marcadores de género, la SSA mantiene registros de computadora de todas las personas que tienen un número de Seguro Social, incluido el nombre, la fecha de nacimiento y el género, según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero. Esta información se utiliza principalmente para fines estadísticos y de investigación, pero algunos sistemas de agencias del gobierno estatal aún hacen coincidir el género con los registros de la SSA.

Los padres de Azul no querían capitular ante la política.

Entonces se pusieron en contacto con el Centro de Derecho Transgénero con sede en Oakland, que ayuda a las personas transgénero y no conformes con el género a navegar las diversas políticas de marcadores de género en EE.UU al tratar de trabajar con la Administración de la Seguridad Social en este tema, podría pasar mucho tiempo antes de que cambie la política de la agencia sobre los marcadores de género.

La razón radica en la política partidista.

El proyecto de ley de California que permite a los residentes obtener certificados de nacimiento de género neutro fue el primero de su tipo cuando el gobernador Jerry Brown lo promulgó en octubre de 2017. “La identificación de género es fundamentalmente personal”, dice el proyecto de ley, “y el estado debe esforzarse por proporcionar opciones en los documentos de identificación emitidos por el estado que reconocen la identificación precisa de género de una persona”.

Hubo algunos retrocesos. Un grupo conservador argumentó que la nueva ley, que elimina la necesidad de una carta del médico en apoyo de una transición de género, podría conducir al fraude de identidad. También hubo quienes “fundamentalmente no creen que las personas LGBTQ deberían tener estos derechos”, dijo Alice Kessler, directora legislativa de Igualdad de California.

Pero la voluntad en California de apoyar a los residentes transgénero y no binarios fue en última instancia más fuerte que esas fuerzas disidentes, dijo Kessler.

“Los gobiernos están aquí para servir a la gente, y las necesidades de las personas evolucionan”, agregó. “El gobierno también debe evolucionar para satisfacer esas necesidades”.

Implementar tales políticas progresivas en los estados republicanos y a nivel federal es mucho más desafiante. El grupo Equality California espera algún día ayudar a avanzar en la legislación federal inspirada en las leyes de marcador de género en el ‘Estado Dorado’. Pero dado que la Administración Trump ha intentado muchas veces reducir los derechos de las personas LGBTQ, la organización dice que tendrá que esperar hasta que los demócratas controlen ambas cámaras del Congreso y el poder ejecutivo.

Brissette y Ruelas no podían esperar tanto.

Debido a que Ruelas es un hombre transgénero, la pareja no podía biológicamente tener un hijo juntos, y traer a Azul al mundo fue costoso. Cada muestra de esperma del Cryobank de California costó $1.000, lo intentaron cinco veces antes de que Brissette quedara embarazada, y luego hubo muchas visitas al médico.

Contaban con una devolución de impuestos para llegar a fin de mes. Pero Azul necesitaba una tarjeta de Seguro Social para poder reclamarla como dependiente.

Entonces fueron a la oficina de la SSA en el centro de Los Ángeles con Azul, que vestía una chaqueta de jean y botas brillantes. Completaron la documentación pero dejaron en blanco la categoría de “sexo” y mostraron el certificado de nacimiento de Azul a un empleado.

Unos minutos más tarde, el empleado entregó la tarjeta de Seguridad Social de Azul de los padres y una copia de la documentación. En él, Azul figuraba como hombre. La pareja preguntó cómo y por qué la agencia tomó esa decisión por ellos.

“Nos dijeron que Azul tenía un género y cerraron la ventana”, dijo Brissette.

Gillian Branstetter, representante del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, dijo que la organización está “trabajando con esta familia para tratar de resolver ese problema”. La organización es reacia a compartir su estrategia porque hacerlo podría interferir con un proceso ya delicado, ella dijo.

“El gobierno federal debe respetar el derecho de una familia a decidir cómo se cría a su hijo, cómo se ve a su hijo en el mundo, cómo se comparte su información”, dijo Branstetter.

Tener marcadores de género consistentes en los documentos también es una cuestión de seguridad y moverse por la vida con mayor facilidad. En el caso de los registros de Seguridad Social, una solicitud de beneficios por discapacidad podría marcarse si una identificación emitida por el estado no coincide con los registros federales, lo que podría detener el proceso, según Sasha Buchert, abogada principal de Lambda Legal.

Aquellos con pasaportes cuyos marcadores de género entran en conflicto con sus identificaciones estatales o su presentación de género también están en riesgo.

“He oído hablar de personas que han estado viajando y han cambiado su identificación emitida por el estado, que tampoco pueden obtener un marcador no binario en su pasaporte”, dijo Buchert, “y han sido sometidos a un escrutinio adicional” por la [Administración de Seguridad del Transporte]”.

Según un análisis realizado en 2015 por el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, aproximadamente un tercio de los encuestados informaron haber sido “acosados ​​verbalmente, denegados beneficios o servicios, se les pidió que se fueran o fueron agredidos” después de mostrar una identificación con un nombre o género que no coincidía con su presentación.

La lucha por el acceso a marcadores de género precisos llega en un momento en que las identidades no binarias son cada vez más visibles y aceptadas. Según la encuesta del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, más de un tercio de las personas transgénero o no conformes con el género se identifican como no binarias o sin género establecido. Y una encuesta de 2015 Fusion Millennial de adultos estadounidenses de 18 a 34 años encontró que la mitad de los encuestados ven el género como un espectro en lugar de un binario.

Sin embargo, la lucha se prolonga.

En 2015, Lambda Legal presentó una demanda contra el Departamento de Estado por negarle a la activista intersex y no binaria Dana Zzyym un pasaporte que reflejara con precisión su género. La agencia federal argumentó que no podían proporcionar a Zzyym un pasaporte que etiquetara su género como “X” porque integrar dicho cambio en su sistema de software “tomaría aproximadamente 24 meses y costaría $11 millones”.

Nueve estados, incluido California, respondieron en un escrito amicus que agregar un marcador “X” a las licencias de conducir y otros documentos “no ha resultado complejo ni perjudicial”.

En septiembre de 2018, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado decidió, por segunda vez, que los funcionarios no pueden denegar una solicitud de pasaporte basándose sólo en la negativa de una persona a seleccionar a un hombre o una mujer como su género. El juez de distrito estadounidense R. Brooke Jackson calificó las razones del Departamento de Estado al rechazar la solicitud de Zzyym como “arbitrarias y caprichosas”.

Pero el Departamento de Estado continuó resistiéndose a la decisión, y Zzyym todavía no tiene su pasaporte. Aun así, los defensores esperan que el caso allane el camino para ampliar las opciones de género en la identificación federal.

Entre el coro de voces que exigen tales opciones se encuentran padres como Brissette y Ruelas. No quieren que se imponga al bebé Azul “con cosas que tienen que deshacer más tarde”, dijo Brissette, ya sea que eso signifique una comprensión limitada de lo que significa ser un hombre o una mujer o un marcador de género que no coincide con su identidad .

Campbell Leaper, profesora de psicología en la Universidad de California en Santa Cruz que estudia el desarrollo de género infantil, dijo que los estereotipos de género limitan a los niños de manera temprana y duradera.

“Cuando se le coloca en una categoría de inmediato, eso guía gran parte de cómo será tratado y qué oportunidades se le brindarán”, dijo Leaper.

Brissette y Ruelas están familiarizados con la naturaleza limitante y a veces perjudicial de esas categorías.

Brissette recuerda haber sido abordada por un comité de compañeras de clase en segundo grado. La líder informó a Brissette que tenía demasiado vello en las piernas y le dio dos opciones: afeitarse o usar pantalones todo el año.

Una niña le dio una navaja de afeitar a Brissette, de 7 años. En casa, Brissette esperó a que todos se fueran, y luego se afeitó las piernas en seco en la sala de estar. Los cortes la quemaron por días.

“Recuerdo haber pensado claramente: “Esto no puede ser correcto. ¿Por qué alguien tiene que hacer esto para ser una niña?”, dijo Brissette.

Ruelas, un hombre transgénero que comenzó a hacer la transición de mujer a hombre cuando tenía 20 años, se vio profundamente afectado por los roles de género tradicionales. Más allá del doloroso proceso de lidiar con su identidad de género cuando era adolescente, su padre no lo apoyó para que fuera a la universidad porque era una niña, dijo. Se esperaba que se quedara en casa y cuidara a sus padres. Mientras tanto, los padres de Ruelas apoyaron financieramente a sus hermanos mientras obtenían sus títulos.

Pero Ruelas aún tenía que adaptarse al concepto de crianza creativa de género.

“Siempre tuve el sueño de tener un hijo y un cierto tipo de relación con él o ella”, dijo Ruelas. “Entonces me di cuenta de que todas esas ideas eran sobre mí, no sobre mi hijo. Se trata de querer que Azul tenga su propia vida y sea su propia persona”.

Las propias experiencias de Brissette trabajando con niños jugaron un papel importante en convencer a la pareja de que había una manera más reflexiva de criarlos.

Hace unos años, Brissette ayudó a ejecutar un programa extracurricular para estudiantes de primaria que necesitaban apoyo académico adicional. Los niños, de entre 8 y 11 años, tenían muchas preguntas sobre género y sexualidad después de que se publicaron volantes sobre las escuelas de California como espacios seguros para los estudiantes LGBTQ en los pasillos.

Brissette mantuvo un cuadro de preguntas anónimas para los niños, y revisaba los papeles y se dirigía a ellos al comienzo de la clase. "¿Es un chico gay si le gusta bailar?”, preguntó uno. Una niña escribió que no le gustaba usar vestidos para ir a la iglesia porque no se sentían cómodos para correr y jugar después.

Un niño le dijo a la clase que a veces se enfadaba mucho pero sentía que no podía llorar.

“Simplemente no quiero configurar a esta persona para que sufra de retraso emocional como un niño o físicamente limitada como una niña”, dijo Brissette sobre Azul.

Jay Brissette le entrega a Azul con una pelota de juguete y un bate en su sala de estar. (Brian van der Brug/Los Angeles Times)

Los niños suelen autoidentificar su género a los 2 o 3 años, según una investigación realizada por Leaper y otros científicos sociales. Esto es cierto para los pequeños criados sin un género asignado, y la mayoría de esos niños se auto categorizarán en términos de género biológico, dijo Leaper. Entonces, la preocupación de que la crianza creativa de género confunda a un niño, dijo, probablemente sea infundada.

Brissette reconoció que Azul podría destacarse en algunos entornos, y sobresalir puede atraer crueldad y críticas. Pero al final del día, dijo Brissette, quieren que Azul pueda abogar por sí mismo y por otros niños que tal vez no tengan las palabras para hacerlo.

Los padres de Azul están tratando de guiar con el ejemplo. Enfrentarse al gobierno federal, creen, es un buen comienzo.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí