Columna: ¿Cómo seguir sintiéndose humanos cuando las viviendas de los desamparados pueden verse desde nuestro patio trasero?

Cuando Pilar Schiavo se enteró de que podría estar desarrollándose un proyecto de viviendas para personas sin hogar cerca de la escuela de su hija, Chatsworth Park Elementary, se dirigió a la página de Facebook de los padres “para hacer algunas preguntas y obtener información”.

Cuatro horas después, Schiavo cerró la sesión, todavía con pocos datos, y abrumada por un numeroso grupo de padres que querían bloquear el proyecto.

Más adelante esa misma semana, una protesta sobre lo que sería el único proyecto de viviendas para personas sin hogar del Valle del noroeste atrajo a docenas de residentes de Chatsworth a un lote vacante de automóviles en Topanga Canyon Boulevard propuesto como un sitio para el complejo.

Esto fue una repetición de las protestas por las viviendas para personas sin hogar que han tenido lugar en otras comunidades: Venice, Koreatown, Sherman Oaks y San Pedro.

Chatsworth siempre me había parecido un lugar para vivir y dejar vivir. Cobijada por las montañas de Santa Susana, es donde mis niñas jugaban al fútbol, ​​nuestra familia escalaba y yo me zambullía en la equitación. Así que me dirigí a la protesta de la mañana para ver de qué se trataba.

Los residentes de Chatsworth protestan por un proyecto de vivienda para personas sin hogar planificado en un lote de autos cerrado en Topanga Canyon Boulevard.



(Sandy Banks / Los Angeles TImes)

Los opositores del proyecto se concentraron en la acera, agitando carteles de “Proteger a nuestros hijos”, impulsados ​​por bocinazos de apoyo de automóviles y camiones que pasaban por la concurrida calle.



A una cuadra de distancia, en la acera afuera de la escuela primaria, Schiavo estaba con un pequeño grupo de padres y activistas locales dispuestos a darle una oportunidad al proyecto. También tenían carteles: “Las mamás apoyan la vivienda de transición”, pero nadie tocó la bocina.

Un pequeño grupo de padres y activistas asistió para apoyar el proyecto de vivienda para personas sin hogar de Chatsworth. (Sandy Banks / Los Angeles Times)

Schiavo había interrogado al desarrollador del proyecto y estaba pasando una copia con información que escribió “porque los padres sólo quieren saber más”, dijo.

No será un “refugio”, como proclaman los carteles de protesta, sino un edificio con apartamentos y recursos individuales como capacitación laboral y tratamiento de drogas. Tendría 63 inquilinos; seis pisos, no siete; y toma tres años para construir.

“Me inclino a apoyarlo si los servicios son razonables”, dijo Schiavo. “Hay personas mayores y veteranos y gente que quiere salir de las calles. No podemos seguir diciendo “no en mi patio trasero”.

Pero en este caso “no en mi patio trasero” es, literalmente, el punto conflictivo del proyecto.

El complejo de seis pisos empequeñecería todo a su alrededor; puedes conducir por millas en Chatsworth y no pasar por un edificio tan alto.

Desde su terraza en la azotea, los residentes podrían ver los patios traseros de las casas en la calle tranquila detrás de él.

Anuncio

“Todos estamos para ayudar a todos”, dijo Sajan Joseph, un residente de Chatsworth. Pero él creció en una de esas casas, y sus padres aún viven allí. “Es mucho pedir el que los vecinos renuncien a su privacidad”.

Jason Brackett, de 49 años, es un hombre sin hogar que vive en Chatsworth.

(Los Angeles Times)

La privacidad es parte del estilo de vida que proporciona el privilegio suburbano: "¿Te gustaría ser el dueño de una casa mirando un edificio de siete pisos en tu patio trasero?”, me preguntó el manifestante Marc Becker.

Para ser sincero, no, no lo haría.

Chatsworth no es un lugar donde estás caminando por las tiendas de campaña en las aceras. Pero las personas sin hogar duermen en los parques o frecuentan la biblioteca local. Vehículos RVs maltratados se alinean en las calles principales. Y la gente en algunos vecindarios se queja de que las personas sin hogar se acuestan en sus jardines. Aún así, la mayoría de las tiendas de campamento se retiran por la mañana, como lo requiere la ciudad. Y la mayoría de los campamentos están fuera de la vista, en calles laterales en la expansión de parques industriales o escondidos en áreas cubiertas de matorrales cerca de las vías del ferrocarril.

La oposición aquí es más que un problema de calidad de vida. También es un choque de valores, arraigado en un espíritu de autosuficiencia que se remonta a las raíces pioneras de Chatsworth. Algunos residentes se enfurecen ante lo que consideran la inquebrantable voluntad de las personas que viven en las calles.

“Es como si fueran una clase protegida”, se quejó Becker. “No es culpa nuestra que elijan no hacer nada con su vida”.

Su Chatsworth es una mezcla de casas modestas en calles tranquilas, ranchos y cabañas rústicas en cañones, y mansiones privadas de millones de dólares en colinas con vistas panorámicas. Algunas personas todavía montan a caballo y crían pollos. En su calle principal, el restaurante de comida soul Les Sisters se encuentra frente al Cowboy Palace, un local de música country.

Anuncio

Muchas de las personas con las que hablé en la protesta dicen que votaron con la mayoría hace tres años para gravarse a sí mismos en ayuda para construir 10.000 unidades de vivienda para gente sin hogar en Los Ángeles.

Janet Barrett y su pastor alemán Sam, a la derecha, se enfrentan a policías de Los Ángeles que ordenaron a las personas sin hogar salir de un campamento en Chatsworth. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Sin embargo, su distrito del concejo del Valle de San Fernando es el único que aún no se ha comprometido a construir una sola unidad.

Algunos lugareños ven el problema a través de un velo de resentimiento, filtrado por estereotipos: han trabajado duro para comprar buenas casas en vecindarios seguros, y no van a derribar a su comunidad al albergar vagabundos de todo el país o mimar a los drogadictos.

Este proyecto se ha convertido en una lente a través de la cual ven los males de la gran ciudad: los desarrolladores son codiciosos, el alcalde es grandioso, los funcionarios de la ciudad son ineptos y nadie los escucha.

“Esta es una comunidad en la que nos cuidamos unos a otros”, dijo Shannon Wetzel, mientras entregaba volantes instando a los manifestantes a expresar sus opiniones antes de que el plan vaya al Concejo de la Ciudad de Los Ángeles para su aprobación. Chatsworth ha sido “esposada”, dijo, algo que sólo les hará daño.

“No estoy siendo insensible con las personas que no tienen hogar, pero ayudarlos no debería ser a costa de mi estilo de vida”, se quejó Wetzel en un correo electrónico pidiéndole a su concejal, John Lee, que se involucrara más.

"¡La mayoría silenciosa TIENE que hablar de manera educada o seremos atropellados!”

Kathy Huck dirige un ministerio para personas sin hogar. Ella vive en los suburbios de Simi Valley, pero sabe lo que se siente estar varada en las calles. La violencia doméstica la hizo huir cuando era joven, hasta que pudo aprovechar sus beneficios del servicio militar y obtener su título universitario.

Ahora ella es parte de lo que espera sea la verdadera mayoría silenciosa: los feligreses, los que hacen el bien y la gente común que intenta facilitar las cosas para las personas que viven en la calle.

Una mujer sin hogar en Chatsworth. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Todos los meses, Huck recorre los campamentos de personas sin hogar en Chatsworth, entregando ropa, comida, suministros y apoyo espiritual. El día de la protesta, ella apareció para responder las preguntas que los residentes pudieran tener.

“Me dijeron: ‘Estamos preocupados por cómo vamos a controlar lo que están haciendo’”, dijo Huck, sacudiendo la cabeza ante la ironía: como si los propietarios de viviendas fueran los únicos con derecho a la privacidad.

“Entiendo su lado”, insiste. Se preocupan por la basura, el desorden, la caída de los valores de la propiedad.

Pero la forma en que lo ve, no es muy diferente de lo que la gente pensaba hace 50 años, cuando su padre intentó usar su GI Bill para trasladar a su familia a un vecindario suburbano cerca de Chicago.

“Ninguna familia blanca nos vendería”, recordó. “Pensaron que los negros derribarían el vecindario. Cuando veo esa misma resistencia aquí sobre las personas sin hogar, me duele personalmente”.

Aún así, Huck tiene esperanzas porque ha visto que se han resuelto los enfrentamientos. Ella compartió la historia del dueño de un negocio cercano decidido a desalojar a las personas sin hogar que acamparon en su propiedad por la noche. “Lo que realmente le molestó fue la basura que dejaron ahí", dijo.

Ella hizo que los campistas prometieran limpiar. El dueño del negocio suministró una manguera y todas las mañanas las personas sin hogar lavaban el área. No querían ser una molestia, y el dueño del negocio no quería ser cruel.

Entiendo los impulsos competitivos en el juego cuando intentamos abordar un problema tan complicado como la falta de vivienda. ¿Quieres ayudar, pero a qué costo para ti? La pregunta de cuánto sacrificar a menudo depende de cuán dignos consideremos a aquellos que necesitan nuestra ayuda.

Esa tarde, visité algunos lugares donde la gente sin hogar intentaba acampar discretamente. Escuché historias de trabajos perdidos, relaciones rotas, adicciones obstinadas. Me parecieron personas que podrían salir del hoyo con la ayuda adecuada.

Después de todo, las personas sin hogar se instalan en Chatsworth por las mismas razones que otros: los espacios abiertos, las calles limpias y anchas, la sensación de seguridad, el orden.

“Todo es una lucha cuando no tienes hogar”, dijo Jason Brackett, quien ha estado sin vivienda durante 11 años. Él es de Pasadena, pero se siente como en casa en las calles de Chatsworth. “Esto es mucho mejor que Skid Row”.

Sería bueno, admitió, tener el tipo de comodidades que proporciona un refugio: un lugar para cortarse el pelo, lavar la ropa y cargar el teléfono celular. Pero lo que más le molesta en este momento es algo mucho más fácil de arreglar:

“La gente pasa junto a mí todo el tiempo y nadie dice ‘hola’”.

