Desde su debút en la WWE, Penta se mantiene leal a sí mismo: “El barrio me preparó para esto”

El luchador mexicano Penta apenas lleva seis meses en la compañía, pero ha logrado captar la atención del público con su energía, disciplina y arraigo cultural. Penta se presentará este sábado (4 p.m. PT, Peacock), 7 de junio, en el Intuit Dome de Inglewood como parte de Money in the Bank, una de las citas más esperadas del calendario de la WWE.

En entrevista con el LA Times en Español, Penta repasa su evolución desde su llegada en enero de 2025 y comparte con franqueza cómo ha enfrentado cada desafío en esta nueva etapa de su vida y su carrera profesional.

Al cuestionar sobre su evolución o cambio que su personaje ha tenido que desarrollar, Penta deja claro que su esencia permanece intacta. Nada ha cambiado y sigue siendo aquel chico de barrio duro en Ecatepec de Morelos.

“Sigo siendo el mismo, sigo entregándome en cada uno de los shows, noche a noche, como lo vengo haciendo desde hace 20 años, nada más que ahora entiendo perfectamente la responsabilidad que tengo en mis hombros, que es representar mi país, mi cultura, Latinoamérica”.

Anuncio

Esa responsabilidad, lejos de paralizarlo, lo ha impulsado. Reconoce que aquí “tengo que refrendar el por qué estoy aquí y eso lo sigo trabajando día a día”.

La clave de su continuidad, admite, es una búsqueda constante de superación: “En este deporte y en la vida, no se termina de aprender. Es estar renovando siempre, estar mejorando día a día”. Y justo esa mentalidad ha sido la diferencia tras seis meses en WWE: “Hace poco lo mencioné, Penta está preparado porque me he empujado tanto y tanto mental y físicamente que hoy sé y entiendo el por qué estoy aquí. Y cada noche salgo a dar lo mejor de mí, sin importar qué”. Sus resultados, añade, “gracias a Dios, ya son seis meses, en los que me he mantenido en el gusto del público”.

Un aspecto clave en su adaptación ha sido entender las diferencias entre los aficionados en México y Estados Unidos. Consciente de la diversidad cultural, Penta comenta que tiene mucho que ver “de qué ciudad me estés hablando”. Aunque reconoce que en México “la gente de la ciudad es más escandalosa”, al final del día también se emocionan. Destaca que, en general, “son muy similares, son muy apasionadas, son muy entregadas”. Asimismo, sostiene que el público mexicano “suele ser muy exigente también con el luchador, porque una gente que realmente sabe de lucha, te exige que des una buena lucha. Cuando das una mala lucha, te lo hacen saber también”.

Pero, para Penta, la crítica no es negativa; al contrario. Asegura que “para eso estamos los luchadores, para agradar al público y tomar de la mejor manera ciertas críticas constructivas”. Reconoce la importancia de aprender en cada combate.

“Hay ocasiones que, como todo, existe gente que nomás critica por criticar, pero al final del día tú sabes bien lo que hiciste arriba del cuadrilátero y uno siente cuando esta fue una buena lucha, esta estuvo más o menos”.

Penta ha demostrado su capacidad para dominar a sus rivales sobre el cuadrilátero y ahora vive un desafío cotidiano desde su llegada, el de tener su propia lucha bajo el cuadrilátero para dominar el inglés.

Anuncio

“Sigo preparándome, sigo estudiando. No es tan fácil decir ‘Ah sí, ya lo domino 100%’”. Acepta que existen variantes —como entre inglés británico y americano— que aún encuentra difíciles, pero su determinación es firme. En cada vuelo entre eventos, aprovecha para estudiar por medio de unas aplicaciones en su celular.

“Tengo mi maestro de inglés online, aunque lo que mejor sirve para aprender inglés es la práctica, el estar ahí con la gente, con compañeros, viajar, aeropuertos, preguntas… no hay que tener vergüenza y sentirse mal por decir algo de manera incorrecta”.

Ese enfoque y manera de atacar ese desafío, le ha permitido avanzar; estima que “estoy en un 60, 70% de inglés genéricamente”. Pero, más allá de la técnica, revela que la clave fue vencer el miedo: “Nunca me ha dado vergüenza intentar hablar, aunque esté mal, porque al final del día, la gente hispana lo sabrá, es la vergüenza”. En su opinión, esa barrera, superada, permite un crecimiento real. De hecho, confiesa que “Cuando creo que no lo dije bien, entonces les pregunto cómo se dice y ya me lo dicen y les respondo que ‘perdón, eso quise decir’”.

Penta explica que su identidad y origen son la fuerza detrás de su mensaje.

“Penta representa las personas de la vida real, de lo que realmente es México, de lo que realmente es Latinoamérica, de la gente que venimos de abajo”.

Él no busca sentirse victimizado, pero reconoce la dureza de sus raíces, de cómo surgió entre las dificultades en las calles. “Yo soy el muchacho que creció en un barrio pobre en México… Sé que es difícil ir a las tortillas caminando, sé que es ir a comprar a la tienda y que en el camino te encuentres ciertas cosas y que te tengas que defender. Si digo malas palabras, no es porque yo quiera ser grosero, es porque así lo siento, así me sé defender”.

El barrio fue su escuela.

“En el éxito es importante tener barrio. Cuando tú ya vienes con esa preparación que te dio la misma vida, tú ya no te espantas, pones límites. Aprendes a defenderte, aprendes a resolver cosas al momento” — Penta, luchador mexicano de la WWE

Anuncio

“Yo soy fiel creyente que en el éxito es importante tener barrio. Cuando tú ya vienes con esa preparación que te dio la misma vida, tú ya no te espantas, pones límites. Aprendes a defenderte, aprendes a resolver cosas al momento”. En contraste, quienes “crecen en una burbuja donde no existen estas adversidades, no saben y no entienden lo que uno pasa realmente en la vida”.

Los 40 años de vida en México, dice, le dieron aprendizaje. “Tengo 40 años de edad, hermano, y los 40 años he vivido en México… a mí parte de lo que yo aprendí en el barrio me ha servido durante este proceso en mi carrera”.

Otro aspecto fundamental ha sido adaptarse al entorno profesional de la WWE. Una de las más agradables sorpresas, ha sido ver la manera cómo se manejan las cosas detrás de cámaras, además de ver a los luchadores en armonía y enfocados en los vestidores.

“Nunca en mis 20 años de carrera me había tocado un vestidor como el de la WWE. Desde que tú llegas, el recibimiento que te dan es digno de decir ‘Tengo que dar el 100% esta noche’”, recalcó Penta. “Camarógrafos, producción, catering, todos están haciendo su mejor esfuerzo todos los días y la mía es luchar, entonces yo salgo con todo en cada lucha y doy el mejor espectáculo posible”.

Aunque el ambiente es cordial, Penta tiene clara su misión, pues asegura que no llegó a hacer amigos en la WWE. “Penta llegó a conquistar lo que tenía que conquistar”.

Desde enero, considera su primera participación en el Royal Rumble como una de las más grandes experiencias en su carrera, además de que ya hizo historia junto a su ídolo Rey Mysterio.

Anuncio

“Primera vez en la historia de WWE que dos mexicanos abrieron el Royal Rumble, o sea, ¿qué más puedo pedir?”.

Precisamente, su relación con Rey Mysterio ha sido vital. Pues el legendario luchador ha elevado aún más el linaje de luchadores mexicanos que han hecho el crossover a la que es considerada la reina de todas las luchas.

“Cuando tú crees que ya sabes todo, en ese momento estás muerto en vida” — Penta, luchador mexicano en la WWE

“Rey Mysterio es un pan de Dios, es alguien que siempre está ayudando a la nueva generación, alguien que siempre te brinda su apoyo, alguien que siempre te escucha. Tengo la humildad de decirle: ‘Jefe, ¿cómo ve esto?’. Él me da su opinión. Eso para mí vale muchísimo, hermano. Cuando tú crees que ya sabes todo, en ese momento estás muerto en vida”.

Penta no necesita consejos concretos, porque entiende que Rey Mysterio le demuestra con sus experiencias cómo resolver alguna situación. “Rey es más de hacer que de decir. Él con platicarte, deduces el mensaje oculto en la anécdota”.

Esa disciplina no se agota en el ring. A diario analiza sus combates, en busca de seguir creciendo y mejorando para seguir conquistando los corazones de los aficionados no solo estadounidenses, sino también del mundo, pues la WWE le permite tener ese alcance global.

Anuncio

“Para mí no existe un día off. Primero veo mis actuaciones como fan, las vuelvo a ver para corregir errores. Cada lucha que tengo en Netflix, la estudio de diferente manera”.

El escenario del sábado en Inglewood será decisivo y aunque tiene todo el respeto y cariño de Rey Mysterio, Penta no esconde su objetivo y va por el hijo de su ídolo, Dominic Mysterio.

“Si yo gano el maletín Money in the Bank… Por el que lo voy a cambiar es por el campeonato intercontinental de Dominic”.

Ese título, recuerda, fue su meta en WrestleMania, pero las circunstancias no le permitieron lograrlo. Pese a ello, mantiene la fe. “Aprendí de mis errores que cometí en esa lucha y hoy estoy más que listo para combatir contra Dominic por el Intercontinental Champion. Así lo digo abiertamente, si gano el maletín, voy en contra de Dominic Mysterio”.

Con más razón, la cita en el Intuit Dome no será un simple combate: será un punto de inflexión en su carrera. Ya ha dado pasos históricos y ahora apunta a consolidarse con la maleta pero, sobre todo, a escribir su propia leyenda.

“Yo quiero empezar mi propia historia. Yo quiero ser el primer Penta que existe, que digan: No es el más espectacular, pero este tiene algo que los otros no tienen. Yo no quiero ser el siguiente Rey Mysterio, yo quiero ser el primer Penta… Eso es Penta”.