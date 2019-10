Kia nos demuestra como es la prueba de conducción más corta del mundo

¿Cuántas características premium del Sorento del 2019 puede exhibir en poco más de 300 pies?

La respuesta se encuentra en la última campaña de Kia Motors America, que muestra 17 características en una recta de 335 pies en 22 segundos, lo que la convierte en la prueba de manejo más corta de la historia.

En la campaña, titulada “La prueba de conducción más corta del mundo”, Kia aprovecha la capacidad de atención cada vez menor de los consumidores al convertir la típica prueba plácida de prueba en su cabeza y literalmente incluir las características más innovadoras y deseadas. Porque la vida es demasiado corta para pruebas de manejo aburridas.

La última entrada creativa para llevar el nuevo posicionamiento de la marca de Kia Give It Everything, “La prueba de manejo más corta del mundo”, ilustra cómo Kia lo da todo al poner a prueba el Sorento, mostrando muchas características disponibles que los consumidores normalmente no experimentan en un prueba de manejo, como advertencia de colisión frontal y advertencia de colisión de punto ciego.

Anuncio

La prueba de conducción más corta del mundo, es otro ejemplo de cómo Kia va más allá para dar más a nuestros vehículos y a nuestros clientes ", dijo Michael Cole, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia Motors America.

“Con las últimas características de seguridad, conveniencia y asistencia al conductor disponibles no solo en el elegante y capaz SUV Sorento, sino también en toda la línea de modelos de clase mundial de Kia, los vehículos Kia demuestran que cuando se trata de automóviles, nunca se puede ser demasiado elegante, demasiado seguro consciente, demasiado tecnológicamente avanzado, demasiado preocupado por el rendimiento o demasiado capaz”.

La campaña comienza el 15 de octubre y creada por David & Goliath (D&G), la agencia creativa de registro de Kia, el spot muestra la impresionante gama de características disponibles en el Sorento del 2019, en una película altamente coreografiada, filmada todo en la cámara en una pista de aterrizaje solo fuera de Los Angeles.

Trabajando con un equipo de especialistas en acrobacias y expertos en productos, todas las características se trazaron cuidadosamente para que pudieran demostrarse sin problemas en lo que es una gloriosa (y muy eficiente) celebración de la tecnología moderna.



Anuncio

Las 17 características reveladas son:

Entrada sin llave

Reconocimiento de comando de voz UVOÔ

Bluetooth inalámbrico

Android Auto

Carga inalámbrica

Pantalla táctil de 8"

Todas las ruedas motrices

Control de estabilidad electrónica

Anuncio

Advertencia de colisión de punto ciego

Advertencia de salida de carril

Asistente de mantenimiento de carril

Control de esquina de vectorización de par

Advertencia de colisión frontal

Sistema de asistencia de frenado

Pantalla de cámara trasera

Monitor de vista envolvente

Anuncio

Advertencia de colisión de tráfico cruzado trasero