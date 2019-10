Piden a vendedores de camiones de comida denunciar robos, luego de una serie de crímenes en Orange

José Molina sale diariamente a vender antojitos en su camión de comida, en el que prepara tacos y tortas. Su preocupación cotidiana no es conseguir clientela, si no que no le roben.

Molina es inmigrante indocumentado y no cuenta con las regulaciones de sanidad del condado de Orange, por lo que si lo estafan, él asegura que no acudiría con las autoridades.

El Departamento de Policía de Santa Ana, sin embargo, alienta a denunciar cualquier crimen, debido a que varios trabajadores de loncheras han sido víctimas de atracos.

“Es posible que denuncie si me sucede, pero si le digo a otros vendedores como yo que tengan cuidado”, dice.

Esta semana, por ejemplo, se presentaron cargos por delitos graves contra dos hombres, sospechosos de una serie de robos a camiones de comida y centros de reciclaje en el condado de Orange.

Lindsey Alvin Green, 36 años de dad y residente en Rialto, y Derrick Stoelting, de 34 años y residente de Santa Ana, fueron arrestados hace unos días en la cuadra 1200 del sur de Bristol, cuando los agentes vieron un Jeep SUV gris, que coincidía con la descripción del vehículo utilizado en los robos, sostuvo Anthony Bertagna, portavoz de la Policía de Santa Ana.

Tras el arresto, las autoridades también confiscaron una réplica de pistola en el SUV. Los dos se declararon inocentes y se les ordenó regresar a la corte, el 18 de octubre, para una audiencia previa al juicio en el Centro de Justicia Central en Santa Ana.

No obstante, las autoridades le piden a cualquier persona denunciar si son víctimas. Con el énfasis de “detener a los delincuentes antes de que lastimen a la gente”, dijo Bertagna.

En todos los atracos, un sospechoso armado robó a las víctimas, y en dos de los casos, el ladrón fue visto saltando a la puerta del lado del pasajero de un SUV gris, dijo Bertagna.

Ambos hombres fueron acusados ​​de dos delitos graves de primer grado de robo, pero podrían presentarse más cargos. La policía de Santa Ana sospecha que uno o ambos sospechosos estuvieron involucrados en los robos recientes, reportados en la cuadra 400 N. Euclid y 800 S. Sullivan St., ambos negocios de reciclaje.

Existen otros robos a camiones de comida en el1340 W. McFadden Ave. y 2610 W. Edinger Ave. Otro asalto se produjo en Trask Avenue y Harbor Boulevard, y uno más en Euclid Street y Westminster Avenue.