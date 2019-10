Agenda comunitaria: Festividades por el Día de los Muertos y otras actividades

En la Plaza Olvera y el Valle de San Fernando se preparan con diferentes ceremonias y festivales en donde las familias puedan compartir las tradiciones ancestrales, entre una serie de actividades programadas y que están detalladas en esta agenda comunitaria semanal.

MANUALIDADES PARA ADOLESCENTES

Los jóvenes podrán pintar camisas, una postal o elaborar un globo de nieve, entre otras manualidades para quitarse el estrés.

Fecha: Lunes 21 de octubre, de 5:30 a 6:30 pm

Lugar: Biblioteca Pública de Pasadena

Dirección: 285 E. Walnut St, Pasadena

Admisión: Gratis

LECTURA DE CUENTOS

Los más chicos pueden disfrutar este tiempo de lectura de cuentos los martes por las mañanas.

Fecha: Martes 22 de octubre, de 9:30 a 10 am

Lugar: Biblioteca de Rancho Los Cerritos

Dirección: 4600 Virginia Rd, Long Beach

Admisión: Gratis

SERVICIOS CONSULARES MEXICANOS EN EL SUR DE CALIFORNIA

Los servicios del consulado de México se desplazarán por diferentes vecindarios. Las citas se deben programar al teléfono 1.877.639.4835.



Fecha: De miércoles 23 a domingo 27 de octubre; de 10 am a 3:30 pm

Lugar: Mi Casa es Puebla

Dirección: 328 South Indiana St, Los Ángeles

Lugar: Tu Casa Guanajuato

Dirección: 1829 W. Imperial Hwy, Los Ángeles

VIERNES DE DIVERSIÓN

Esta es una clase que incluye lectura, manualidades y un recorrido por el centro natural. Esta actividad es para las edades de 3 a 6 años. Requiere inscripción previa porque tiene una cantidad de participantes límite.

Fecha: Viernes 25 de octubre, de 10 a 11 am

Lugar: Madrona Marsh Nature Center

Dirección: 3201 Plaza del Amo, Torrance

Inscripción: 310.782.3989

Admisión: Gratis

FESTIVIDADES POR EL DÍA DE MUERTOS

Por más de 30 años, los comerciantes en la calle Olvera han celebrado el Día de los Muertos. Cada noche, realizan una colorida procesión con diferentes estaciones para tener una ceremonia. La procesión de novenario se realiza cada noche a las 7 pm, con la tradicional bendición maya. Las festividades incluyen a danzantes aztecas y comida tradicional; también habrá pan dulce y champurrado gratis. Durante la semana, el entretenimiento empieza a las 5 pm.

Fecha: Del viernes 25 al sábado 2 de noviembre

Horario: De lunes a viernes de 4 a 8 pm; sábados y domingos de 10 am a 8 pm

Lugar: Plaza Olvera

Dirección: 125 Paseo de la Plaza, Los Ángeles

Admisión: Gratis

FERIA DE SALUD GRATUITAS

Con el fin de asistir a las personas que no cuentan con un seguro de salud, HealthNet realizará tres ferias de salud en diferentes vecindarios del condado, en donde brindará consejería nutricional, enfermeras darán orientación en cuidado de salud y, asimismo, habrá concursos, juegos y otras actividades educativas.

Fecha: Sábado 26 de octubre, de 10 a.m. a 1 p.m.

Lugar: Palacio Torres

Dirección: 12341 San Fernando Road, Sylmar

Fecha: Sábado 2 de noviembre, de 10 a.m. a 1 p.m.

Lugar: The Holiday Inn Hotel

Dirección: 2640 N. Lakewood Blvd, Long Beach

JORNADA EXTRAORDINARIA DE SERVICIOS CONSULARES

La comunidad salvadoreña podrá acudir a su consulado a la jornada extraordinaria para trámites de pasaportes; la atención se brindará en orden de llegada, no requiere cita. La información sobre requisitos se pueden consultar en la página de Facebook @ConsuladoLA, también puede llamar al teléfono: 213.234.9200.

Fecha: Sábado 26 de octubre, de 9 am a 1 pm

Lugar: Consulado de El Salvador

Dirección: 3250 Wilshire Blvd, Suite #550, Los Ángeles

FESTIVAL CULTURAL, CAMINATA Y FERIA DE SALUD

La conmemoración del Día de los Muertos reunirá a diferentes organizaciones en la ciudad de San Fernando, entre ellos habrán exhibiciones de arte, altares a los muertos, talleres infantiles, entretenimiento en vivo, exámenes médicos, orientación nutricional y una carrera en la que pueden participar chicos y grandes.

Fecha: Sábado 2 de noviembre, de 8 am a 5 pm

Lugar: San Fernando Recreation Park

Dirección: 208 Park Avenue, San Fernando

Inscripción a la carrera: ingrese al portal de la ciudad de San Fernando

SÁBADO CONSULAR

La comunidad guatemalteca puede realizar sus trámites de pasaportes, DPI y matrícula consular. También cuenta con los servicios de Dental Access y la Clínica Monseñor Romero para el público asistente.

Fecha: Sábado 2 de noviembre, de 8 am a 1 pm

Lugar: Consulado de Guatemala

Dirección: 1975 Riverside Dr., L.A

Información: 1.844.805.1011

ASISTENCIA PARA CIUDADANÍA

Los residentes que califican a la naturalización pueden programar una cita y preguntar por los requisitos, también brindan asistencia para solicitar el perdón de pago.

Horario: De lunes a viernes de 9 am a 5 pm

Lugar: Consejo de Federaciones Mexicanas

Dirección: 125 Paseo de La Plaza, Suite 101, L.A.

Citas al teléfono: 213.417.8389

Admisión: Gratis

ASESORÍA LEGAL

Los beneficiarios de Daca, TPS y otros casos de ajustes migratorios pueden recibir asistencia legal gratuita.

Fecha: De acuerdo a la disponibilidad

Cita obligatoria al teléfono: 213.251.3491

Lugar: Caridades Católicas. 1530 James M. Wood Blvd, L.A.

Admisión: Gratis