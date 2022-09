¿Cuándo debo adquirir el nuevo refuerzo bivalente COVID-19 Ómicron?

¿Cuándo es el mejor momento para ponerse la vacuna de refuerzo Ómicron actualizada?

Aunque el calendario de alguien podría cambiar dependiendo de la salud, la ocupación o los planes de viaje, los funcionarios generalmente recomiendan obtener la dosis bivalente adicional antes de la ajetreada temporada de vacaciones de otoño e invierno.

A poco más de un mes de Halloween, “es una buena idea planificar el aumento de la protección recibiendo este refuerzo actualizado en las próximas semanas”, dijo la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer.

El Dr. Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, sugirió que las personas que reúnan los requisitos necesarios reciban tanto el nuevo refuerzo como la vacuna contra la gripe a más tardar en octubre.

“Si vas a pedir dulces en Halloween y aún no te has vacunado contra la gripe o no te has puesto la vacuna de refuerzo, ese es el momento en el que deberías ponértela”, dijo.

Las autoridades dicen que se necesitan dos semanas después de la inyección para que el efecto protector del refuerzo sea completo. La eficacia máxima de la vacuna será un mes después de la inyección, pero la gente debería disfrutar de un buen grado de protección durante cuatro o cinco meses, según Chin-Hong.

La vacuna actualizada se conoce como refuerzo bivalente. A diferencia de la vacuna monovalente y de refuerzo convencional, que se diseñó únicamente contra la cepa original del coronavirus, la nueva inyección se dirige a la cepa original y a las subvariantes de Ómicron que han dominado los Estados Unidos en los últimos meses, incluida la BA.5.

Los refuerzos actualizados significan que la mayoría de los californianos “podrán reforzar su protección contra el COVID-19 a medida que nos adentramos en las temporadas de otoño e invierno”, dijeron en una declaración conjunta a principios de este mes el Dr. Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos del estado, y el Dr. Tomás Aragón, director de salud pública y funcionario de salud del estado de California.

“Debido a que la protección contra la infección puede disminuir con el tiempo, los refuerzos actualizados son una forma segura de mantener la protección y reducir los resultados más graves de COVID-19, como la hospitalización, COVID largo y la muerte”, dijo Ghaly.

Durante la primera ola de otoño e invierno de la pandemia en 2020, los casos de coronavirus en California comenzaron a aumentar en noviembre y se aceleraron bruscamente en diciembre. El año pasado, los casos comenzaron a aumentar en diciembre.

Las personas que no se han vacunado ni se han recuperado de una infección por coronavirus este año natural deberían planificar la nueva vacuna cuanto antes, dijo Chin-Hong.

Y aquellos que tengan un gran viaje próximamente, o que se dirijan a algún lugar con un mayor riesgo de exposición, deberían programar su refuerzo, al menos dos semanas antes de su evento.

Sin embargo, Ferrer y Chin-Hong afirman que las personas con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave, como las de más edad, las inmunodeprimidas o las embarazadas, deberían recibir la nueva vacuna sin demora.

“Las personas que corren riesgo de sufrir complicaciones graves... yo probablemente les daría la vacuna ahora, porque ese es realmente mi grupo prioritario”, dijo Chin-Hong.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. generalmente sugieren que los residentes se abstengan de vacunarse si han pasado menos de tres meses desde que dieron positivo en la prueba del coronavirus o comenzaron a experimentar los síntomas de COVID-19.

Otros factores podrían alterar ese momento, como los factores de riesgo de la persona para desarrollar una enfermedad grave.

Además, antes de recibir la dosis de refuerzo actualizada, deben haber transcurrido al menos dos meses desde la última vacunación o dosis de refuerzo convencional.

No es peligroso recibir la nueva dosis de refuerzo antes de lo recomendado, dijo Chin-Hong. Pero esperar a que transcurra el tiempo suficiente ayudará a producir una respuesta inmunitaria más eficaz.

Para aquellos que tienen un menor riesgo de padecer la enfermedad grave por COVID-19, algunos expertos dicen que puede ser razonable esperar un poco, programando la vacuna para que esté un poco más cerca -pero no demasiado- del Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno.

“Si bien es humilde mirar atrás y recordar la enormidad del impacto de la COVID en nuestras vidas, también nos sentimos alentados al enfrentarnos a nuestro tercer invierno con la COVID porque nos dirigimos a los meses más fríos con un refuerzo de otoño actualizado que se ajusta a las variantes que están circulando actualmente”, dijo Ferrer durante una reciente sesión informativa.

