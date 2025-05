Trump visita estados árabes del Golfo mientras continúan las crisis en Gaza e Irán

(Alex Brandon / Associated Press)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — En su viaje esta semana al Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, aunque sus desafíos regionales más urgentes conciernen a otros dos países: Israel e Irán.

Después de poner fin a un alto el fuego hace dos meses, Israel ha intensificado la guerra en la Franja de Gaza, donde un bloqueo de alimentos, medicinas y otros suministros agrava una crisis humanitaria. E Irán, un enemigo de Israel y un rival de Arabia Saudí, está al borde de poder desarrollar armas nucleares.

Sin embargo, Trump centrará su atención en tres naciones ricas en energía que albergan proyectos inmobiliarios existentes o planeados con la firma Trump, lugares donde busca aprovechar los intereses económicos estadounidenses para hacer algo que disfruta personalmente: cerrar acuerdos comerciales.

“Este es su lugar feliz”, afirmó Jon B. Alterman, vicepresidente senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. “Sus anfitriones serán generosos y hospitalarios. Estarán ansiosos por hacer tratos. Lo halagarán y no lo criticarán. Y tratarán a sus familiares como socios comerciales pasados y futuros”.

Pero Trump no podrá evitar por completo la diplomacia sobre Gaza o Irán: los países del Golfo que lo acogen también están interesados en aliviar las tensiones regionales que emanan de estos dos lugares.

Dent y Henderson, analistas del Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo, escribieron el viernes que “Trump puede lograr fácilmente una victoria al asegurarles el compromiso estratégico de Estados Unidos con la región, demostrando un mensaje coherente y, en general, elevándose por encima de la refriega”.

Trump no planea visitar Israel Al no programar un viaje a Israel durante su primer viaje a la región en su segundo mandato como presidente, Trump está reforzando una sensación en Israel de que sus intereses pueden no ser su prioridad.

Ese sentimiento se intensificó la semana pasada, cuando Trump anunció que Estados Unidos detendría sus ataques contra los hutíes, un grupo rebelde respaldado por Irán en Yemen que acordó detener sus ataques a embarcaciones estadounidenses en el mar Rojo.

Los ataques de los hutíes a Israel no parecían estar cubiertos por ese acuerdo, lo que sorprendió a Israel, según un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato para discutir un tema diplomático delicado. Días después del acuerdo entre Estados Unidos y los hutíes, y a pesar de un ataque israelí de dos días a objetivos hutíes, un misil desde Yemen volvió a activar las sirenas de ataque aéreo en Israel. Luego, el Ejército israelí advirtió el domingo que los puertos controlados por los hutíes en Yemen podrían volver a ser objetivos.

El movimiento de Trump para iniciar negociaciones con Irán sobre su programa nuclear también remeció a Israel, que teme un acuerdo que no sea lo suficientemente estricto para evitar que Irán obtenga un arma nuclear o frene su apoyo a milicias regionales.

Israel había esperado que Trump pudiera proporcionar asistencia militar en cualquier ataque que llevara a cabo sobre las instalaciones nucleares del país, una acción que no es realista mientras haya negociaciones, o si llegan a un acuerdo.

Eso ha planteado preguntas en Israel sobre la fiabilidad de Trump en otros temas importantes, como un acuerdo de normalización con Arabia Saudí que busca desde hace mucho como parte de cualquier pacto de defensa que el gobierno pueda alcanzar con el reino. Arabia Saudí ha dicho que solo normalizaría los lazos con Israel a cambio de concesiones significativas para los palestinos hacia la creación de un estado, algo que es improbable que acepte el actual gobierno israelí.

Israel ha dicho que esperará para expandir la guerra en Gaza hasta después de la visita de Trump, dejando abierta la posibilidad de que se materialice un nuevo acuerdo de alto el fuego. Y aunque Hamás y Trump anunciaron que el último rehén estadounidense vivo en Gaza, Edan Alexander, será liberado como parte de los esfuerzos para establecer un alto el fuego, no está claro qué participación tuvo Israel en ese acuerdo.

Aun así, Trump ha dado a Israel carta blanca en Gaza y, al igual que Israel, culpa a Hamás de cualquier víctima civil.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, minimizó la importancia de la decisión de Trump de no visitar el país, diciendo en entrevistas con medios israelíes que su visita a la región se centraba en cuestiones económicas.

Sin gran avance en las conversaciones nucleares con Irán Para Irán, mucho depende de las conversaciones que está teniendo con Estados Unidos sobre su programa nuclear en rápido avance. Un plazo de dos meses para llegar a un acuerdo probablemente ya ha pasado, ya que los funcionarios estadounidenses señalan que Estados Unidos podría presionar para que Irán renuncie por completo al enriquecimiento, algo que Teherán ha insistido es una línea roja.

Aunque cuatro rondas de conversaciones mediadas por Omán no han supuesto un gran avance, han pasado al llamado “nivel de expertos”, lo que significa que probablemente se han discutido detalles específicos sobre cualquier posible acuerdo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, viajó el fin de semana tanto a Arabia Saudí como a Qatar antes del viaje de Trump. Irán probablemente está tratando de enviar mensajes a Estados Unidos mientras señala su interés en continuar las conversaciones. Los funcionarios iraníes amenazan cada vez más con buscar un arma nuclear, mientras que Trump e Israel han amenazado con atacar sitios nucleares iraníes si no se llega a un acuerdo.

La República Islámica se está quedando sin opciones. Su economía se ha desplomado desde que Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos de su acuerdo nuclear inicial con las potencias mundiales en 2018. Y el autodenominado “Eje de Resistencia” de Irán, un grupo de naciones y grupos armados afines, incluidos Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano, ha sido golpeado desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás.

Irán también enfrenta presión política interna, incluidas las mujeres que cada vez más se niegan a usar el velo obligatorio del estado, o hiyab.

Sin embargo, hay algo que une a la mayoría de los iraníes: el orgullo por el golfo Pérsico. La perspectiva de Trump de que Estados Unidos llame uniformemente al cuerpo de agua el “golfo Arábigo” en su lugar provocó feroces críticas en todo el país.

“Este golfo siempre ha sido el golfo Pérsico, y siempre seguirá siendo el Golfo Pérsico”, dijo el líder de oración del viernes en Teherán, el ayatolá Ahmad Khatami.

El recuerdo del viaje de Trump en 2017 persiste en la región Después de comenzar su viaje en Arabia Saudí, Trump irá a Qatar, que recientemente anunció planes para un desarrollo con la marca Trump allí.

Este estrecho abrazo al presidente se produce después de su primer viaje al Oriente Medio, en 2017, que aparentemente provocó lo que se conoció como la crisis de Qatar. Fue entonces cuando Bahréin, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos boicotearon a Qatar por su apoyo a islamistas en la región y sus lazos con Irán, con el que comparte un enorme campo de gas natural en alta mar.

La disputa se volvió tan seria que el emir gobernante de Kuwait en ese momento, el jeque Sabah Al Ahmad Al Sabah, sugirió en una visita a la Casa Blanca que podría haber habido “acción militar”.

Trump inicialmente criticó a Qatar por haber “sido históricamente un financiador del terrorismo a un nivel muy alto” al inicio del boicot. Menos de un año después, elogió a Qatar y retiró en esa crítica. Las cuatro naciones terminaron su boicot justo antes de que Biden asumiera el cargo.

Luego, el domingo, el presidente Donald Trump dijo que estaba listo para aceptar un lujoso avión jumbo Boeing 747-8 como regalo de la familia gobernante de Qatar durante su viaje a Oriente Medio. Funcionarios estadounidenses dicen que podría convertirse en un posible avión presidencial, lo que equivaldría a que el presidente acepte un regalo asombrosamente valioso de un gobierno extranjero.

Con los precios del crudo cotizando apenas por encima de los 60 dólares por barril, mínimos no vistos desde 2021, una de las principales críticas de Trump a los estados del golfo no está presente. La pregunta es cómo manejará Trump las numerosas crisis de la región y las heridas aún recientes.

Para evitar una repetición de la crisis diplomática de 2017, Trump “debería recalcar los esfuerzos para unir al Golfo”, dijeron Dent y Henderson, del Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo.

Goldenberg informó desde Tel Aviv, Israel.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.