Comunidades indígenas celebran renuncia de Nury Martínez por comentarios racistas

La comunidad de indígenas e inmigrantes de México en el sur de California se encuentran indignados por los conversaciones inapropiadas y racistas que hicieron un par de concejales de Los Ángeles durante una reunión privada después de un desfile del Día de Martin Luther King Jr.

Ahora, activistas piden que los concejales se disculpen de manera pública para limpiar el honor de la comunidad latina, ya que los comentarios de los concejales latinos no representan a la comunidad migrante, dijeron.

La conversación ocurrió el pasado octubre 2021. La grabación filtrada durante el fin de semana con los concejales Gil Cedillo (D1), el presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera, el concejal Kevin de León (D-14) y la presidenta del concejo Nury Martínez (D-6) hace remarcas racistas contra la comunidad afroamericana, la comunidad gay y las comunidades indígenas mexicanas del sur de California.

Anuncio

La concejal Martínez se escucha quejándose: “El niño está saltando en las malditas paredes de la carroza, prácticamente ladeándola. No hay nada que puedas hacer para controlarlo, parece changuito”, dijo Martínez en referencia al desfile.

Martínez habla del pequeño hijo adoptado y afroamericano del concejal blanco Mike Bonin.

Ella procede con el comentario diciendo que el menor está siendo criado como a “un niño blanco” y le llama “ese changuito”. Además, se refiere a Bonin, quien es gay, como un “pequeño pu…”, según el audio.

Anuncio

Por su parte, De León sugiere que el hijo de Bonin es solamente un accesorio para Bonin, así como “cuando Nury trae su pequeña bolsa de jardín o la bolsa de Louis Vuitton”.

Martínez renunció como presidenta del Concejo Municipal apenas 24 horas después de darse a conocer la grabación, diciendo que asume la responsabilidad de lo que dijo, ya que no hay excusas para esos comentarios.

“Me disculpo sinceramente con las personas a las que lastimé con mis palabras: con mis colegas, sus familias, especialmente con Mike, Sean y su hijo. Como madre, lo sé mejor y lo siento. Estoy realmente avergonzada. Lo sé".

Anuncio

“Como alguien que cree profundamente en el empoderamiento de las comunidades de color, reconozco que mis comentarios socavan ese objetivo. En el futuro, la reconciliación será mi prioridad. Ya me comuniqué con muchos de mis colegas y otros líderes negros para expresar mi pesar. para que nos curemos.

Para los líderes migrantes la renuncia de Martínez fue lo mejor que pudo haber hecho, pero no niegan que hay dolor y tristeza.

“Condenamos de la forma más energética, clara y contundente los comentarios de estos concejales. Duele tanto estos hechos crueles e inaceptables”, dijo Juan José Gutiérrez, director de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes.

Anuncio

“Celebramos el hecho de que renuncia Martínez en calidad de presidente porque sus comentarios no representan a la comunidad inmigrante, y a la vez es triste ver que se vaya del concilio porque necesitamos dirigentes latinos en ese lugar”, dijo el activista.

En enero de 2020, Nury Martínez se convirtió en la primera presidenta latina del Concejo Municipal en los 171 años de historia del Concejo Municipal.

Por otra parte, dijo Gutiérrez, “el concejal De León debería salir a disculparse en público ante rueda de prensa sobre su comentario insensible sobre el niño, y no solo en papel”.

Anuncio

Gutiérrez dijo que es una pena ver a estos concejales envueltos en líos de racismo, ya que ellos son los que han ayudado a las minorías durante su estancia en la ciudad.

En la reunión privada, en la que se discutía el rediseño de distrito políticos del gobierno de la ciudad de Los Ángeles, también se escucha a Martínez burlándose de la comunidad de indígenas del estado de Oaxaca, México, que migraron a Los Ángeles refiriéndose a ellos como “chaparros prietos” y “feos”.

La oriunda de Yucatán, México, Sara Mijares, presidenta y fundadora de Mundo Maya Foundation, dijo que los concejales han dejado un mal sabor de boca entre la comunidad indígena que los ha apoyado.

Anuncio

“Nos sentimos tristes y decepcionados. Sus palabras nos deja consternados, así se acaba nuestra confianza. Necesitamos lideres latinos en el concilio, y como inmigrantes necesitamos doble ayuda, pero no a costa de esos comentarios”, dijo Mijares.

“Como organización indígena de inmigrantes mexicanos, una referencia discriminatoria a los oaxaqueños y la comunidad afroamericana es un comentario despectivo contra todos de nosotros”, dijo.

Mijares dijo que la comunidad indígena quiere que este incidente vergonzoso sirva de lección para los futuros candidatos a la alcaldía y cualquier otro puesto gubernamental.

Anuncio

Durante la conversación grabada, ni el concejal Gil Cedillo, que deja su cargo el primero de diciembre, no el señor Herrera, el anfitrión de la reunión que el rediseño de los distritos de Los Ángeles, no dijeron nada para detener a sus colegas sobre los comentarios.

Tras el De León manifestó en un comunicado que los comentarios eran “totalmente inapropiados” y agregó que había estado “por debajo de las expectativas que pusimos para nuestros líderes”.

“Lamento parecer que apruebo e incluso contribuyo a ciertos comentarios insensibles hechos en privado sobre un colega y su familia”, dijo de León. “Me comuniqué personalmente con ese colega”.

Anuncio

Asimismo, Cedillo y Herrera también se disculparon. Sin embargo, las disculpas llegan con incredulidad para la comunidad indígena oaxaqueña.

Estanislao Maqueos, maestro de Academia de música Maqueos Music, Korea Town, dijo que Martínez hizo lo correcto en renunciar, y que los otros involucrados deberían hacer lo mismo si su misión “es dejar ejemplos de buenos ciudadanos”.

“Venimos a este país, compartimos nuestras tradiciones, música, gastronomía y trabajo para crecer la economía. Nos decepcionan los comentarios de los concejales, en especial los de Martínez viniendo ella de familia latina”, dijo el oaxaqueño.

Anuncio

El activista comunitario añadió que la comunidad indígena se encuentra orgullosa de sus orígenes.

“Somos gente de bien. Y eso es lo que debería contar, no la manera que nos vemos o luzcamos, pero ya vemos que no es así”, dijo Maqueos.

Zeus García, presidente oaxaqueño del Club Basketball de Raza Unida para menores de edad, dijo que Martínez no es digna de representar a la comunidad. Sin embargo, De León merece una oportunidad.

Anuncio

“Martínez fue digna al renunciar por sus palabras hirientes hacia varios grupos, pero tanto Herrera, Cedillo y De León nos sorprenden por quedar callados con el comentario contra la comunidad indigente, queremos saber por qué no nos defendieron”, dijo García.

La comunidad oaxaqueña, tiene siete años de ser reconocidos por el concilio de Los Ángeles por contribuir al crecimiento económico de Los Ángeles, por lo que se sienten “apuñalados por la espalda”.

García dijo que durante décadas la comunidad oaxaqueña ha sido blanco de burlas por su aspecto y su vestimenta, pero que son seres humanos que merecen respeto tal como los asiáticos, afroamericanos y personas de otras preferencias sexuales.

Anuncio

A juicio de Gaspar Rivera Salgado, profesor de estudios laborales y director del Centro de Estudios Mexicanos de UCLA, los involucrados no tienen otra salida más que renunciar.

El profesor añadió que este es el tiempo para reflexionar sobre el tema del racismo, y elegir a los próximos dirigentes no solo por ser latinos sino que representan con sus valores a la comunidad.

“Se vuelve imposible la posición de estos líderes, cómo van a dar la cara a la comunidad, a decir que sus prejuicios no van a afectar las decisiones que toman. No hay manera de redimirse, todos mostraron falta de liderazgo, no hubo uno solo que haya dicho que esa conversación era racista, errónea, se carcajeaba de las declaraciones racistas”, dijo Rivera Salgado.

Anuncio

El profesor añadió que estos políticos son gente con historia política increíble, por lo que no se les puede disculpar por falta de experiencia.

Agregó que con esos comentarios sale a relucir un legado cultural de los migrantes de profundo racismo que existe, entre los mismos latinos y que se reproduce en Estados Unidos.

“Muchos indígenas no están sorprendidos de los comentarios porque los escuchan aquí y en sus países siempre, pero se sorprenden de líderes de Los Ángeles que representan a toda la comunidad, en ese punto hay comentarios, que no son insensibles sino racistas, utilizan caricaturas de ideas que se le imponen en este caso ante la comunidad afro estadounidense, comunidad gay e indígena de Oaxaca”, dijo.