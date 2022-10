Nury Martínez deja la presidencia del Ayuntamiento de Los Ángeles tras comentarios racistas

La presidenta del Ayuntamiento de Los Ángeles, Nury Martínez, renunció a su poderoso cargo el lunes por la mañana, un día después de que un incendiario audio filtrado estallara en público el domingo. Al parecer, ella permanecerá en el cuerpo legislativo de 15 miembros.

Esta decisión provocará, casi con toda seguridad, un tira y afloja entre bastidores en el Ayuntamiento sobre quién la sustituirá, además de otras preguntas sobre si si debe conservar su puesto en el consejo.

Martínez reiteró sus disculpas en un comunicado el lunes por la mañana, diciendo que estaba “verdaderamente avergonzada”.

“Pido perdón a mis colegas y a los residentes de esta ciudad que tanto quiero. Al final, lo más importante no son mis disculpas, sino las acciones que emprenda a partir de hoy. Espero que me den la oportunidad de enmendarme”, dijo Martínez. “Por lo tanto, con efecto inmediato, renuncio al cargo de presidente del Consejo Municipal de Los Ángeles”.

El audio filtrado involucra a tres miembros del consejo de Los Ángeles y a un importante líder sindical. Se escucha a Martínez haciendo declaraciones racistas y despreciando a otros políticos, trastornando la política un mes antes de unas elecciones municipales críticas y volviendo a poner el crisol de las relaciones raciales en el centro del debate municipal.

El domingo por la noche, el concejal Gil Cedillo, que estaba en la reunión, emitió su propia disculpa.

“Aunque no participé en la conversación en cuestión, estuve presente en algunos momentos de esta reunión el año pasado. Es mi instinto responsabilizar a los demás cuando utilizan un lenguaje despectivo o racialmente divisivo. Está claro que debería haber intervenido. No he sabido mantener a los demás y a mí mismo en el más alto nivel. Los comentarios hirientes y perjudiciales que se hicieron sobre el hijo de mi colega eran sencillamente inaceptables. Elegimos la vida pública, pero nuestras familias deberían estar siempre fuera de los límites y nunca formar parte del discurso político”, dijo en un texto enviado a The Times.

La dimisión de Martínez llega en un momento clave para el Ayuntamiento. Hasta cinco concejales podrían abandonar el cargo a finales de año, dependiendo del resultado de las elecciones del 8 de noviembre.

Cuatro concejales van a dimitir, mientras que el quinto, el concejal Mitch O’Farrell, está inmerso en una dura lucha por la reelección.

La concejala electa Eunisses Hernández, que derrotó a Cedillo en junio, dijo que quiere que el consejo tenga un presidente interino hasta el final del año, cuando ella y los otros nuevos miembros del consejo sean juramentados.

Hernández dijo que el concejal Paul Krekorian sería un buen presidente interino en los próximos meses. “En enero, cuando el nuevo consejo esté a bordo, deberíamos hacer una nueva votación. Y me interesaría ver el liderazgo de Marqueece”, dijo Hernández, refiriéndose al concejal Marqueece Harris-Dawson.

