Los padres quieren más seguridad escolar, pero los activistas estudiantiles se oponen

Como padre de familia en el sur de Los Ángeles, Prentis Hill no tiene duda de cuál es su posición en el debate sobre la policía escolar y su eliminación. Él quiere más seguridad en las escuelas - citando un incidente de un estudiante que supuestamente llevó un arma al campus de la escuela secundaria de su hijo el año pasado.

María Águeda, madre de un alumno del campus de la escuela Bernstein de Hollywood, iría aún más lejos. A raíz de la muerte por sobredosis de un estudiante de 15 años en septiembre, dijo que apoya que la policía utilice perros y realice registros aleatorios de drogas.

Sus demandas, sin embargo, son contrarias a las de los activistas de la escuela secundaria y las organizaciones laborales, legales y comunitarias que presionan para eliminar la policía escolar y redirigir esos recursos a la concienciación sobre las drogas, el apoyo a la salud mental de los estudiantes y los programas de rendimiento de los estudiantes negros, un objetivo que temen que esté siendo superado por las preocupaciones sobre la delincuencia. Vieron un éxito parcial en 2020 cuando el Consejo de Educación recortó el presupuesto de la policía escolar en un tercio y eliminó el agente de policía destinado a cada escuela.

Anuncio

Aunque hay un amplio acuerdo entre los padres y los estudiantes sobre la necesidad de fuertes servicios de salud mental - y los funcionarios del distrito escolar dicen que están respondiendo a este imperativo - opiniones apasionadas sobre el papel de la policía en la seguridad escolar han surgido a la vanguardia. El superintendente Alberto Carvalho se está preparando para presentar un plan de seguridad escolar.

Students Deserve, United Teachers Los Angeles, ACLU of Southern California, Los Angeles Alliance for a New Economy, Collective for Liberatory Lawyering y Reclaim Our Schools L.A. enviaron el mes pasado una carta a Caravalho y al consejo escolar en la que se oponían a los llamados para aumentar la vigilancia policial.

Los grupos se alarmaron por las declaraciones de Carvalho y del jefe de la policía de Los Ángeles, Michel Moore, quien dijo después de la muerte de Bernstein High, que la policía escolar desempeña un valioso papel en el campus. En su carta, los grupos dijeron que la policía del campus crea un clima de miedo y fomenta la desconfianza entre los estudiantes y los adultos que los educan y los cuidan.

Anuncio

“La gente se siente incómoda y asustada cerca de la policía”, dijo Jaylene Mora Torres, una estudiante de 11º grado que asiste a una escuela ubicada en el campus de Bernstein, en la carta de la coalición. “No deberíamos tener más presencia policial porque los niños [serán] sujetos de perfil racial o de estereotipos. Y no deberían regresar los registros aleatorios”, agregó, refiriéndose a una práctica de décadas que terminó en 2019.

Las protestas en torno a la muerte de George Floyd por parte de la policía en 2020 dinamizaron los llamamientos a “desfinanciar a la policía”. Distritos dispersos en todo el país comenzaron a hacerlo, incluidos los de Seattle, Portland y Oakland, así como Los Ángeles.

Pero el tiroteo masivo en la escuela de Uvalde, Texas, la primavera pasada, otros incidentes violentos y las recientes sobredosis de estudiantes y muertes en el campus de Los Ángeles han hecho oscilar el péndulo, impulsando las demandas de más seguridad en las escuelas y reavivando los debates sobre cómo debería ser dicha seguridad.

Anuncio

En todo momento, los funcionarios de los estados más conservadores han favorecido las medidas de seguridad que no infringen los derechos de los propietarios de armas. Sus acciones han tendido a introducir más armamento en las escuelas, a través de un enfoque de “chicos buenos con armas” que añadiría agentes de policía, así como formación y armamento para los profesores.

Los legisladores de California -que ya cuenta con las medidas más estrictas en materia de armas del país- aprobaron después de Uvalde una nueva ley que obliga a las escuelas a recordar anualmente a los padres su obligación legal de guardar las armas de forma segura, y exige a los sistemas escolares que informen de las amenazas y de las presuntas amenazas a las fuerzas del orden.

Algunos distritos escolares de California que habían dejado de depender de la policía, como Fresno Unified, Fremont Unified y Pomona Unified, restablecieron o incluso aumentaron la aplicación de la ley, al tiempo que intentaban mejorar los enfoques centrados en los derechos civiles, la salud mental y las alternativas a las suspensiones y las detenciones.

Anuncio

La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno, que había mantenido a los agentes de policía de la ciudad en las escuelas secundarias pero los había eliminado de las escuelas intermedias, cambió de rumbo en junio, devolviendo a los agentes a las escuelas intermedias. Y ahora estarán en el campus a tiempo completo en lugar de a tiempo parcial. El distrito también acordó recopilar y publicar datos sobre las interacciones entre los estudiantes y la policía para abordar las preocupaciones sobre los derechos civiles.

Los distritos de todo el estado, incluyendo Los Angeles Unified y Montebello Unified, han reforzado recientemente la seguridad, añadiendo cámaras de vigilancia y más vallas, limitando los puntos de entrada al campus y mejorando la comunicación de emergencia.

Carvalho ha utilizado una encuesta del distrito levantada en otoño de 2020 como prueba de que los estudiantes, los padres y el personal del distrito creen que la policía del campus hace que las escuelas sean más seguras. La encuesta incluyó las respuestas de 35.467 estudiantes de 10º a 12º grado, 6.639 padres de la escuela secundaria y 2.348 empleados de la escuela secundaria.

Anuncio

Alrededor del 53% de los estudiantes dijeron que se sienten más seguros cuando hay un policía escolar en el campus, en comparación con el 13% que dijo que no. Y el 52% dijo que cree que la policía trata a los estudiantes con respeto, frente al 9% que no lo cree. A lo largo de la encuesta, un gran número de estudiantes no expresaron su opinión o dijeron que no sabían.

Como grupo, los estudiantes negros se mostraron menos partidarios de la presencia policial en las escuelas cuando se les preguntó: ¿Consideras que la presencia de la policía escolar en tu campus hace que tu escuela sea segura? El 35% dijo que sí; el 20% dijo que no; el 45% no sabía o no marcó una respuesta.

El apoyo a la policía escolar fue mayor entre el personal de la escuela y aún mayor entre los padres.

Anuncio

En una protesta frente a la sede del LAUSD en junio, una estudiante sostiene un cartel que hizo con una amiga mientras ella y otros estudiantes pedían el fin de los agentes de policía en los campus. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

“Nuestra estrategia de seguridad pública de cara al futuro está actualmente -y lo estará aún más- informada por todas las voces en lugar de por voces seleccionadas o dirigidas”, dijo Carvalho. “Creo que es justo. Servimos a todo el sistema escolar, ¿no?”.

La junta escolar había decidido en junio de 2020, por una votación de 5-2, comenzar a eliminar la policía escolar, comenzando con el recorte presupuestario del 35%. La votación se produjo en medio de las protestas nacionales por el asesinato de Floyd y fue apoyada por la alta dirección de UTLA, en alianza con los líderes del capítulo local de Black Lives Matter.

Anuncio

Esa acción de la junta directiva se produjo después de las protestas sostenidas de los activistas estudiantiles -especialmente los estudiantes negros- y sus partidarios, que han insistido durante mucho tiempo en que los agentes de policía no deberían tener ninguna conexión con las escuelas. Siguen siendo inamovibles en su postura y dicen, por ejemplo, que la policía también debería ser retirada de los eventos relacionados con la escuela, incluidos los partidos de fútbol entre escuelas rivales, en los que actualmente participan oficiales de múltiples agencias para su supervisión.

Afirman que hay más que suficiente policía financiada por la ciudad para vigilar las redes sociales en busca de riesgos y responder a los robos y el vandalismo en las escuelas, las amenazas terroristas y los disturbios peligrosos en los campus. Los jóvenes activistas de Los Ángeles y sus partidarios dicen que la policía hace que los campus sean más peligrosos para los estudiantes de color.

“Los estudiantes de color sienten que se les mira inmediatamente como objetivos y se les criminaliza”, dijo Simya Smith, estudiante de último año en Dorsey High en el sur de Los Ángeles. “Creo que empeora la situación”.

Anuncio

“Las comunidades en las que vivimos ya están muy vigiladas, y eso en sí mismo no detiene la delincuencia”, dijo Simya.

Las investigaciones sobre los efectos de la policía en los campus sugieren que los departamentos de policía escolar mal dirigidos afectan desproporcionadamente a los jóvenes negros y latinos.

Algunos académicos afirman que cualquier departamento de policía escolar -independientemente de cómo esté dirigido- puede tener efectos negativos. Otros concluyen que la presencia de la policía conduce a una reducción de la violencia, pero puede ser una contrapartida acompañada de peores resultados en otros ámbitos, como suspensiones, citaciones y detenciones evitables, lo que en última instancia contribuye a aumentar las tasas de abandono escolar.

Anuncio

“Hay un impuesto de seguridad que todos los estudiantes pagan en esas escuelas”, dijo Odis Johnson, profesor de política educativa y sanitaria de la Universidad Johns Hopkins, que estudia la actuación policial en las escuelas.

LaTanya Jackson, madre de familia, dijo que un agente hace que un campus sea menos seguro y acogedor, especialmente para los estudiantes negros.

“Siempre se vuelve contra nosotros”, dijo Jackson, cuyo hijo asiste a una escuela secundaria en el este de Los Ángeles. Acabamos siendo los que nos ponen las esposas”.

Anuncio

Recordó el día en que su hijo quiso abandonar la escuela tras ver que la policía se ponía agresiva con otro estudiante: “Le dijo: ‘Mamá, no quiero estar aquí. No me siento seguro’”.

Al final, dijo, su hijo permaneció en la escuela -y superó el acoso de otro estudiante- gracias a intervenciones que no involucraron a un oficial.

Khedija Shafi, recién graduada de Dorsey High, dijo que notó una diferencia positiva el año pasado cuando el personal involucrado en el Plan de Logro de Estudiantes Negros (BSAP) reemplazó a un oficial de policía cerca de la entrada de la escuela. Los estudiantes parecían “más entusiasmados y comprometidos porque siempre nos recibe el equipo del BSAP en la puerta”, dijo, “mientras que antes nos recibía la policía, de pie, haciéndonos sentir como delincuentes”.

Anuncio

Los estudiantes y grupos de la Coalición “Police Free LAUSD” consideran que los que no están de su lado -incluidos otros estudiantes- están mal informados. La primavera pasada lanzaron lo que describieron como una distribución “masiva” de botones de campaña pidiendo la desfinanciación de la policía escolar.

Los padres que apoyan a la policía escolar y otras medidas de seguridad no lo ven como una cosa o la otra. Reconocen que el apoyo preventivo a la salud mental es probablemente el enfoque de seguridad más vital.

El superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, a la izquierda, se dirige a los medios de comunicación después de que un estudiante de 15 años fuera encontrado muerto por sobredosis en el instituto Helen Bernstein de Los Ángeles. A la derecha, Steven Zipperman, jefe del Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles. (Mel Melcon / Los Angeles Times)

Anuncio

Hill, padre de un niño de la Escuela Secundaria Harte, dijo que no es ingenuo sobre el potencial de los abusos policiales. Como hombre negro, dijo, ha sido detenido o molestado sin razón. Pero la policía tiene un papel clave en la seguridad de los estudiantes, dijo, incluso si hace que algunos estudiantes se sientan incómodos.

El año pasado, dijo, su hijo le confió que un estudiante, posiblemente de otra escuela, había entrado en el campus y estaba agitando una pistola de 9 milímetros delante de otros estudiantes. Hill dijo que denunció el incidente a un administrador, pero que le molestó que no hubiera ningún agente que respondiera, o que disuadiera de ese comportamiento.

Padres como Hill creen que es importante que un agente proporcione esa última línea de defensa contra el acoso escolar, la venta de drogas, la violencia en el vecindario y los posibles tiroteos escolares.

Anuncio

Carvalho abordó directamente las preocupaciones de Hill durante una reciente reunión con los padres en la escuela de su hijo en el barrio de Vermont Vista, en el sur de Los Ángeles.

“Lo primero”, dijo a Hill, “es que el presupuesto de la policía se ha mantenido este año. Eso es importante. En segundo lugar, estamos contratando agentes en este mismo instante. En tercer lugar, tenemos un nuevo jefe de policía. ... Así que los pasos que se dieron en el pasado”, dijo, refiriéndose al objetivo de desfinanciación, “se han detenido”.

Por ahora, el distrito está promoviendo lo que describe como un enfoque integral de seguridad. En los últimos años, el distrito ha añadido 1.500 cámaras de seguridad. Los estudiantes y los padres pueden informar de sus problemas de seguridad a través de una aplicación. Otra aplicación para el personal, que está a punto de ponerse en marcha, incorpora funciones de geolocalización automática. Y este año se ha añadido una nueva ruta de autobús escolar en el sur de L.A., para ayudar a los estudiantes de secundaria a evitar el territorio potencial de las pandillas.

Anuncio

El jefe de la policía escolar de Los Ángeles, Steven Zipperman, dijo que la policía escolar ha evolucionado -especialmente en Los Ángeles- para apoyar la misión de la educación. Los agentes -de civil - han pasado a formar parte de equipos de asesoramiento que proporcionan apoyo a los estudiantes que han expresado pensamientos de violencia o suicidio.

Zipperman dijo que el departamento también ha adoptado prácticas para limitar las detenciones y mantener a los estudiantes en la escuela y fuera del sistema de justicia penal. El departamento, dijo, ha tenido en cuenta directamente las preocupaciones planteadas por Students Deserve y otros grupos.

Pero mantener a la policía fuera de los campus -excepto en caso de crisis- también ha reducido las oportunidades de establecer relaciones positivas y de tutoría con los estudiantes, dijo Zipperman.

Anuncio

“Lo que se ha perdido es el conocimiento diario y profundo de lo que ocurre en el campus y ... las conexiones con los estudiantes para mitigar y detener algunos de los problemas”, dijo. “Eso no es lo mismo que cuando los oficiales estaban en el campus”.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí