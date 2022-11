Para este comerciante oaxaqueño, las caléndulas tienen un gran significado este Día de Muertos

Las 20.000 caléndulas florecieron en el momento justo.

Tenían que ser recogidas y vendidas en cinco días, para que lucieran su gloria naranja en los altares del Día de Muertos en todo el sur de California.



Corrección:

In an earlier version of this column, Zeferino Garcia’s village was referred to as San Fernando Yateé. It is San Francisco Yateé. Also, his wife, Maria Francisco, was incorrectly identified as Maria Fernando. Her brother, Jose Francisco, was also incorrectly identified as Jose Fernando.