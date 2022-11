¿Por qué SeaWorld no ha pagado a San Diego 10 MDD en rentas atrasadas? Ha pasado más de un año

Más de un año después de que la ciudad de San Diego advirtiera por primera vez a SeaWorld de que estaba en mora en el pago de los alquileres que debía por una gran parte, los funcionarios han renovado esta semana su exigencia de que el parque temático extienda un cheque de casi 10 millones de dólares.

La última petición se produce tras una auditoría formal del tesorero de la ciudad que confirma que SeaWorld debe más de 9.7 millones de dólares en concepto de alquileres atrasados, más casi 12 mil dólares para cubrir el costo de la auditoría. El parque sigue siendo el solo arrendatario de la ciudad —de entre unos 800— que ha incumplido los pagos de su arrendamiento, dijo Penny Maus, directora de Gestión Inmobiliaria y Aeroportuaria de San Diego.

SeaWorld había rechazado anteriormente las repetidas ofertas de un plan de aplazamiento de los alquileres, argumentando al principio de la pandemia, cuando los parques temáticos tuvieron que cerrar por completo, que no estaba obligado a hacer pagos de alquiler mientras hubiera cierres obligatorios. Sin embargo, los funcionarios de la ciudad no estaban de acuerdo, explicando que no había nada en el contrato de arrendamiento, la ley o las órdenes de emergencia del estado y la ciudad que justificara esa conclusión. Los alquileres podían aplazarse, pero no eximirse, dijo la ciudad.

“En 2021, la ciudad ofreció un programa de aplazamiento del alquiler a todos los arrendatarios, que renunciaba a los impuestos y penalizaciones por retraso y permitía un periodo de reembolso de dos años. SeaWorld fue el único arrendatario que no se acogió a este programa y sigue atrasado en el pago del alquiler de 2021", dijo Maus. “Aunque el programa se cerró, de buena fe, la ciudad volvió a ofrecer a SeaWorld la oportunidad de participar en el programa a principios de este año, pero no han respondido formalmente a nuestra oferta.

“Con la finalización de la reciente auditoría de ingresos, haremos que SeaWorld se responsabilice de pagar a la ciudad los casi 10 millones de dólares que se le deben actualmente”.

SeaWorld no se echa atrás. En una declaración enviada por correo electrónico el jueves, el parque dijo: “Nuestra posición sigue siendo la misma, el Ayuntamiento de San Diego ha sido un gran socio nuestro a lo largo de los años y seguimos trabajando con ellos en un intento de resolver este asunto.”

Durante el transcurso de las negociaciones del último año, los responsables de SeaWorld habían argumentado que merecía una consideración especial por encima de lo que se concedía a otros arrendatarios, porque el parque marino, a diferencia de otros, no tenía la opción de deshacerse de todos sus gastos durante su prolongado cierre, según declaró a principios de año el ex director de operaciones de San Diego, Jay Goldstone, al Union-Tribune.

La empresa señaló, según Goldstone, que aunque el parque ya no alojaba a los clientes, seguía teniendo una gran colección de animales que cuidar, rescates de animales que realizar y atracciones que tenía que poner en funcionamiento periódicamente para asegurarse de que funcionaban.

A principios de este año, tras meses de discusiones, Maus envió una carta a SeaWorld en abril en la que le informaba de que, si el parque aceptaba acogerse a un plan de pagos de 24 meses, la ciudad aceptaría renunciar a los cargos por demora de más de 200 mil dólares. Eso siguió a una carta mucho más tajante en septiembre de 2021, en la que Maus dijo a SeaWorld: “La postura del arrendatario de que deben ser la ciudad y los contribuyentes los que soporten el peso de las dificultades del arrendatario es insostenible”.

Lo que está en juego son los millones de dólares de alquiler mensual que los arrendatarios —desde hoteles y puertos deportivos de Mission Bay hasta estacionamientos— pagan a San Diego por el derecho a hacer negocios en terrenos que son propiedad de la ciudad. Cuando la pandemia redujo considerablemente el funcionamiento de muchos negocios a principios de 2020, los parques temáticos sufrieron un golpe especialmente fuerte, ya que se vieron obligados a cerrar por completo durante muchos meses.

Aunque la ciudad acabó accediendo a aplazar los pagos del alquiler durante un tiempo para ayudar a las empresas en dificultades a recuperarse económicamente, esa concesión terminó a mediados del año pasado, y la ciudad ofreció en su lugar el plan de pago de 24 meses.

El alquiler de SeaWorld, como el de muchos arrendatarios, está estructurado de modo que San Diego comparte los ingresos que recauda. Los pagos de alquiler del parque por sus 190 acres se calculan sobre la base de un porcentaje específico de sus ingresos brutos procedentes de las entradas y del gasto en el parque o, alternativamente, de un alquiler mínimo anual, el que sea mayor.

Ese alquiler mínimo está fijado actualmente en 10.4 millones de dólares por un año completo, más un recargo del 3 por ciento. Según la auditoría municipal, en 2020 sólo se pagaron 2.2 millones de dólares.

“Aunque SeaWorld haya estado cerrado durante la pandemia, la ciudad no cerró", dijo Maus. “Dependemos de la renta mínima de nuestros arrendamientos de terrenos para asegurarnos de que podemos hacer funcionar la ciudad. Ese es el propósito de establecer un alquiler mínimo”.

La carta de demanda de la ciudad llega justo cuando la empresa matriz de SeaWorld, SeaWorld Entertainment, se prepara para publicar sus últimos resultados la semana que viene. En agosto, la empresa con sede en Orlando informó de unos ingresos récord de casi 505 millones de dólares en el segundo trimestre, que finalizó el 30 de junio, aunque la asistencia general seguía estando por debajo de los niveles anteriores al COVID.

Aunque SeaWorld no desglosa los ingresos ni la asistencia de sus parques individuales, los pagos mensuales de arrendamiento efectuados por el parque marino de San Diego son una pista de lo bien que le va, ya que se calculan sobre la base de un porcentaje del dinero que ingresó de los visitantes del parque.

Este verano han sido especialmente robustos. En el mes de julio, por ejemplo, SeaWorld pagó a la ciudad más de 2.2 millones de dólares en concepto de alquiler. En comparación, el pago de julio de 2019, antes de la pandemia, fue de casi 1.9 millones de dólares.

SeaWorld pretende atraer aún más visitantes al duplicar las nuevas atracciones. A principios de este año, el parque estrenó su nueva montaña rusa, Emperor, y está a punto de abrir otra montaña rusa, Arctic Coaster, la próxima primavera.