México demanda a Google por usar denominación de Golfo de América en su plataforma continental

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el viernes que su gobierno decidió demandar a Google por llamar Golfo de América al área que corresponde a la plataforma continental de México.

Durante su conferencia matutina Sheinbaum dijo que Google “está ya demandada” y agregó que “ya hubo una primera resolución y se está esperando”, pero no ofreció detalles del proceso legal.

La decisión del gobierno de Sheinbaum de recurrir a la vía legal se dio luego de que la cancillería mexicana envió cartas a Google para solicitarle que no llamara Golfo de América el área donde está el mar territorial mexicano sino Golfo de México, como se ha denominado desde hace varios siglos.

Pese a la solicitud, Google decidió mantener el nombre del Golfo de América que comenzó a utilizar desde enero luego que el presidente Donald Trump cambió la denominación del área marítima que bordea por el sur a Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unido s aprobó la víspera el cambio de denominación.

Sheinbaum reiteró el viernes que su gobierno quiere que se cumpla el decreto de Trump y se llame Golfo de América “solamente a la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos y no todo el golfo porque no tendría atribución para nombrar a todo el golfo, porque esa es una atribución internacional”.

Google informó en enero que mantenía una “práctica de larga data de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes oficiales del gobierno”.

La forma en que el Golfo aparece en Google Maps depende de la ubicación del usuario y otros datos. Si el usuario se encuentra en Estados Unidos, la masa de agua aparece como Golfo de América. Si el usuario se encuentra físicamente en México, aparece como Golfo de México.

The Associated Press solicitó a Google una reacción sobre el anuncio de la demanda del gobierno mexicano, pero no hubo comentarios de momento.

Sheinbaum ha defendido repetidamente el nombre Golfo de México diciendo que su uso se remonta a 1607 y es reconocido por las Naciones Unidas.

Esta no es la primera vez que mexicanos y estadounidenses discrepan sobre los nombres de zonas geográficas clave, como el río fronterizo entre Texas y los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. México lo llama Río Bravo y Estados Unidos, Río Grande.