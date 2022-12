Karen Bass jura como alcaldesa de Los Ángeles. Es la primera mujer que ocupa el cargo

Después de 241 años, la segunda ciudad más grande del país tiene su primera alcaldesa.

El ambiente era de júbilo el domingo por la tarde, cuando miles de angelinos bailaron al ritmo de una actuación sorpresa de Stevie Wonder y vitorearon mientras Karen Bass juraba ante la vicepresidenta Kamala Harris como la 43ª alcaldesa de Los Ángeles.

La multitud que se congregó en el Microsoft Theater del centro de la ciudad estalló en aplausos cuando Harris pronunció las palabras “señora alcaldesa” y permaneció en pie mientras Bass se dirigía al podio.

Bass aprovechó este momento histórico para destacar su lugar dentro de una constelación de mujeres californianas que han roto barreras.

A la primera mujer negra elegida alcaldesa de Los Ángeles se unieron la primera vicepresidenta, la primera mujer que dirigió el Senado de California y la primera vicegobernadora de California.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, saluda a la vicepresidenta Kamala Harris.

(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Harris es también la primera vicepresidenta negra o asiático-americana, y la presidenta pro tempore del Senado, Toni G. Atkins, es la primera persona abiertamente LGBTQ que dirige la cámara alta del Senado.

Bass honró a Harris, Atkins y a la vicegobernadora Eleni Kounalakis al comenzar su discurso, diciendo: “Hacer historia hoy con cada uno de ustedes es un momento monumental en mi vida y en Los Ángeles. Nosotras cuatro: californianas, líderes, mujeres.

“Y no nos olvidemos de nuestra Junta de Supervisores del condado, compuesta exclusivamente por mujeres. Todos juntos vamos a hacer mucha historia”, dijo Bass.

En su discurso, Bass describió el momento como un “punto de inflexión” en la historia de una ciudad golpeada por la pandemia del COVID-19, una economía en rápida evolución y el alto coste de la vida, el cambio climático y la crisis de los desamparados. Pero, dijo, “la magia de Los Ángeles sigue aquí”.

Habló de las profundas dificultades a las que se enfrentan las familias trabajadoras e instó a los angelinos a “dar la bienvenida a la vivienda en todos los barrios”.

“Hago un llamado a nuestra ciudad para que no se limite a soñar con la ciudad que queremos, sino que participe en la realización de ese sueño”, dijo Bass, uno de los varios llamados a la acción que hizo durante su intervención.

La toma de posesión del segundo alcalde negro de Los Ángeles fue también una celebración de los artistas negros, con un cartel que incluía al dúo de gospel Mary Mary, la cantante Chloe Bailey y la poetisa Amanda Gorman, así como a Wonder, que interpretó “Keep Our Love Alive” y “Living for the City”.

El juramento de la alcaldesa estuvo precedido de actuaciones musicales, comentarios de Atkins y del director del Centro Laboral de la UCLA, Kent Wong, y dos recitados de poesía.

Una voz en el fondo del teatro gritó alegremente “¡Los del Este!” cuando el grupo chicano Las Cafeteras -otra incorporación sorpresa al programa- cantó “La Bamba”. El coro de cámara del alma mater de Bass, Hamilton High School, interpretó una conmovedora versión de “A Change Is Gonna Come” de Sam Cooke.

Gorman, que pasó a la historia en 2021 por ser el poeta más joven en escribir y recitar una pieza en una toma de posesión presidencial, leyó una obra original, al igual que la también poeta de Los Ángeles Sophie Szew.

La ceremonia del domingo estaba prevista inicialmente en las escaleras del Ayuntamiento, pero la lluvia echó por tierra los planes, lo que obligó a trasladarla al interior. Bass, los miembros del Ayuntamiento y otros dignatarios se sentaron en filas en el escenario del teatro, con una pantalla que mostraba el exterior del Ayuntamiento detrás de ellos.

El acto comenzó con las invocaciones interreligiosas del pastor de Bass, el reverendo Norman Johnson, de la First New Christian Fellowship Baptist Church, la rabina Sharon Brous, de IKAR, el director ejecutivo del IMAN Cultural Center, el Dr. Sadegh Namazikhah, y el pastor ejecutivo de la Iglesia Restauración, René Molina.

Los nuevos concejales Eunisses Hernández, Katy Young Yaroslavsky, Traci Park, Hugo Soto-Martínez y Tim McOsker también juraron sus cargos en el escenario, al igual que el nuevo interventor municipal Kenneth Mejía y la nueva abogada Hydee Feldstein Soto.

La gente se arremolinó en torno al gobernador Gavin Newsom y su compañera, Jennifer Siebel Newsom, en busca de selfies mientras ambos se paseaban entre la multitud antes de la ceremonia. El gobernador declaró a The Times que su decisión de asistir a la toma de posesión de Bass se basaba en el “optimismo, la doble oportunidad y la colaboración”.

De izquierda a derecha, el gobernador Gavin Newsom, el ex gobernador Gray Davis y el alcalde saliente Eric Garcetti asisten a la ceremonia. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

“A fin de cuentas, está bastante claro que la magnitud de algunos de los retos a los que nos enfrentamos requiere que trabajemos a otro nivel de colaboración y cooperación”, dijo Newsom. “Así que es en ese espíritu que me trae abajo”.

El promotor Rick Caruso superó a Bass en más de 11 a 1 durante la contienda de gran repercusión nacional que precedió a su victoria como alcaldesa, pero la seis veces congresista triunfó con una ventaja de casi 10 puntos.

Asume el control de una ciudad en crisis, donde decenas de miles de residentes carecen de refugio permanente, y la confianza en el gobierno local está en su punto más bajo.

Menos de 48 horas antes de la toma de posesión, el asediado concejal Kevin de León acaparó los titulares nacionales por un altercado físico con un activista durante una celebración navideña para los niños de la localidad.

El altercado se produjo tras meses de tensión en el Ayuntamiento, donde la actividad se vio alterada a principios de octubre después de que The Times informara de una grabación de audio filtrada en la que De León y otros dirigentes municipales hacían comentarios racistas y despectivos sobre una serie de grupos. El escándalo no hizo sino agravar la desconfianza en un sistema municipal acosado por una serie de acusaciones de corrupción en los últimos años.

Bass lleva mucho tiempo prometiendo declarar el estado de emergencia en relación con las personas sin hogar, el tema central durante una larga temporada de campaña. En sus declaraciones, dijo que ese movimiento vendrá el lunes, al comenzar su día en el Centro de Operaciones de Emergencia de la ciudad.

En su discurso de toma de posesión como alcaldesa, Bass dijo que su primera obligación oficial sería declarar el estado de emergencia para las personas sin hogar. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

El objetivo de la orden de emergencia será acelerar y centralizar el proceso de despliegue de recursos para conseguir que se asignen y reorienten fondos para hacer frente a la crisis de los desamparados.

La excongresista habló repetidamente de cómo el gobierno a todos los niveles podría “centrarse en las soluciones en lugar de en la jurisdicción, en unir los brazos en lugar de señalar con el dedo”.

“Vicepresidente Harris, gobernador Newsom - mis colegas del Congreso aquí presentes hoy - búsquenme en su identificador de llamadas”, dijo Bass.

El discurso de Bass fue brevemente interrumpido por un manifestante que corrió hacia un escenario lateral y empezó a gritar sobre Twitter, el FBI y otros temas, pero fue rápidamente reprimido por la multitud y retirado por los servicios de seguridad.

Stevie Wonder actúa durante la toma de posesión. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

El acto se pagó con fondos privados recaudados por la campaña de Bass, administrados a través del Fondo del Alcalde para Los Ángeles, una organización sin ánimo de lucro creada por Garcetti que sufraga programas cívicos y recauda dinero de empresas, fundaciones y particulares. No hay dólares preexistentes Fondo del Alcalde se utilizaron para el evento, según el portavoz de Bass Zach Seidl.

El equipo de Bass aún no ha revelado ninguno de los donantes para el evento o el coste estimado.

Al salir de la toma de posesión, el ex alcalde Antonio Villaraigosa dijo que no podía estar más orgulloso de su amiga por más de 50 años y cree que su declaración de emergencia sobre la falta de vivienda enviará un mensaje a los angelinos de que se está tomando la crisis en serio.

“Voy a darle un fuerte abrazo y decirle: ‘Ahora empieza el trabajo’”, dijo Villaraigosa.

