La peor pesadilla: Lo que sabemos de la masacre de California en la que murieron 6 personas

Seis personas fueron asesinadas el lunes en lo que las autoridades locales han llamado un ataque selectivo en la pequeña ciudad del condado de Tulare de Goshen, dejando a miembros de la familia, incluyendo un bebé de 10 meses y una abuela de 72 años de edad, muertos.

La masacre ha sido descrita como particularmente brutal por los asesinatos estilo ejecución del bebé, su madre adolescente y su abuela, pero todavía se desconoce mucho sobre el ataque. No se ha detenido a nadie.



Corrección:

An earlier version of this article misspelled the name of one of the victims as Elyssa Parraz. The 16-year-old’s name is Alissa.