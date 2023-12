Largas esperas para conseguir habitaciones deja a pacientes en pasillos de urgencias por horas. ¿La nueva ley estatal agravará este problema?

Show more sharing options

Bill Dixon, de 80 años, estaba tumbado en una cama entre dos separadores de tela blanca en el pasillo del servicio de urgencias del Scripps Memorial Hospital Encinitas el viernes 1 de diciembre, uno de los 14 pacientes que esperaban a que se abriera una cama de urgencias.

Llevaba allí dos horas, después de llegar de su casa de Solana Beach con dolor en el pecho y mareos, cómodo con la atención que estaba recibiendo del personal médico, pero sorprendido por su entorno.

“Esto es realmente inaceptable desde la perspectiva del paciente”, dijo el residente de Solana Beach. “Realmente no hay intimidad”.

El viernes, las 38 salas de urgencias del hospital estaban llenas de pacientes, y 20 de ellos ya habían sido ingresados para pasar la noche, pero no había camas disponibles en el hospital principal, lo que les obligaba a esperar en las salas de urgencias.

Se trata de un problema médico que el sector denomina “hacinamiento”, un fenómeno que, según los expertos locales, podría verse agravado por una nueva ley estatal que ampliaría el conjunto de circunstancias en las que los residentes pueden ser detenidos por las fuerzas de seguridad y trasladados a los servicios de urgencias locales para su evaluación. Dado que la nueva ley amplía la definición actual de “gravemente discapacitado” para incluir a aquellos “incapaces de velar por su seguridad personal o de recibir la atención médica necesaria”, se espera que afecte más directamente a los que no tienen vivienda.

Los pasillos del servicio de urgencias del Scripps Memorial Hospital acogieron a 14 pacientes el viernes 1 de diciembre de 2023 por la tarde, ya que el centro tenía 20 pacientes “internados” que no podían salir de urgencias porque no había camas disponibles en el hospital principal. (Alejandro Tamayo/The San Diego Union-Tribune)

Denominada Proyecto de Ley 43 del Senado, la nueva ley, que entrará en vigor el 1 de enero, será objeto el martes 5 de diciembre de una audiencia en el condado en la que los supervisores debatirán la posibilidad de retrasar un año su aplicación. Algunos argumentan que tomarse más tiempo permitiría una mejor planificación para minimizar el impacto en las urgencias ya abarrotadas, mientras que otros, incluido el alcalde de San Diego, sostienen que tal retraso sería cruel con los miles de personas que viven en las calles de la ciudad y que necesitan ayuda ahora.

Los hospitales están interviniendo en el debate de forma más contundente de lo habitual, advirtiendo de que simplemente no disponen de capacidad adicional, especialmente durante los ajetreados meses de invierno, que suelen traer a sus salas de espera a muchos más pacientes con enfermedades respiratorias.

Aunque no se dispuso de inmediato de datos locales sobre la prevalencia general del abordaje y sus efectos de aglomeración en los pasillos de las salas de urgencias, se trata de un fenómeno reconocido a escala nacional.

El Colegio Americano de Médicos de Urgencias calificó recientemente el hacinamiento en los servicios de urgencias de “crisis nacional de salud pública”, dando a conocer los resultados de una encuesta que indica que “casi la mitad de los adultos (43%) retrasarían o evitarían acudir a urgencias si supieran que ellos, o un ser querido con una enfermedad o lesión grave, podrían enfrentarse a demoras extremas asociadas al hacinamiento”.

Está claro que no todos los hospitales de San Diego están experimentando graves retrasos de pacientes en la misma medida que Scripps Encinitas. Instalaciones más grandes de Scripps en Hillcrest y La Jolla estaban haciendo mejor con el tema la semana pasada. Pero, al mismo tiempo, el problema ha sido últimamente tan intenso en algunos lugares que ha impulsado la adopción de medidas. UC San Diego Health, por ejemplo, anunció recientemente que había comprado el Hospital Alvarado de La Mesa ante la preocupación de que sus servicios de urgencias se hubieran atascado con pacientes desbordados alojados durante demasiado tiempo en pasillos de urgencias, salas de espera acondicionadas e incluso una sala de conferencias reutilizada.

Sharp HealthCare, el mayor proveedor médico de la región, ha declarado que sus cuatro hospitales de San Diego, Chula Vista, La Mesa y Coronado tienen, en promedio, 35 pacientes de urgencias en espera de ingreso al día, y han gestionado casi 2500 retenciones involuntarias en los últimos 12 meses. Al mismo tiempo, esos centros han visto aumentar en 27 mil el número de visitas de urgencia que atienden en un año desde 2022.

En todo el condado de San Diego, las urgencias retienen regularmente a muchos pacientes que ya deberían haber sido trasladados a unidades de hospitalización. La Asociación de Hospitales de los Condados de San Diego e Imperial dijo que el miércoles 29 de noviembre, hubo 187 internos reportados en los departamentos de emergencia en toda la región. Un total de 127 camas de todos los hospitales locales esperaban recibir el alta en centros de enfermería especializada y, en promedio, entre 50 y 70 pacientes al día esperaban recibir el alta de camas de salud conductual para ser alojados a largo plazo en centros de step down tras completar el tratamiento hospitalario.

¿Cuál es la causa de este atasco a varios niveles?

El Dr. Scott Eisman, director ejecutivo de operaciones de Scripps Encinitas, afirma que nadie ha explicado del todo este fenómeno, aunque se ha agravado desde la pandemia de COVID-19.

“Lo que puede haber ocurrido hasta cierto punto es que las personas con enfermedades crónicas, los pacientes de edad avanzada, simplemente no pudieron recibir mucha atención durante la pandemia, y creo que todavía se está viendo mucho de ese efecto, esa es mi hipótesis”, dijo Eisman.

Y añadió que las urgencias no son más que el punto de encuentro de todo un sistema que ha perdido el ritmo. Muchos pacientes, señaló, acaban esperando en los pasillos cuando no consiguen citas a tiempo para ver a sus médicos de atención primaria.

El Dr. Scott Eisman, médico jefe ejecutivo del Scripps Memorial Hospital Encinitas, habla con el paciente ingresado Aaron DeLaby el viernes 1 de diciembre. (Alejandro Tamayo/The San Diego Union-Tribune)

Así le ocurrió el viernes a Aaron DeLaby, de 63 años, ingeniero de diseño de Carlsbad, que acudió al hospital con una neumonía que no mejoraba y le dejaba sin aliento.

“Durante muchas semanas fui empeorando progresivamente”, dijo DeLaby. “Los antibióticos no funcionaban, simplemente no hacían nada, así que pedí cita con un neumólogo para saber cuál era el siguiente paso, pero no pudieron ingresarme hasta el 28 de diciembre”.

“No estaba seguro de poder esperar tanto y me dijeron que fuera a urgencias, así que lo hice”.

Su caso, según Eisman, es un buen ejemplo de la amplitud del problema.

“Ahora mismo es difícil ver a los médicos en cualquier sitio, no solo en los hospitales”, dijo. “No queremos que se vaya a casa, no queremos que su enfermedad empeore, así que tenemos que hacer todo lo que podamos donde podamos”.

Para DeLaby, eso significó pasar horas en una cama en el pasillo antes de que abrieran una sala de reconocimiento de urgencias privada. Pasó la noche en esa sala y continuó allí hasta el viernes por la tarde.

Médicos y otros profesionales de la medicina que suelen trabajar en unidades de hospitalización acudieron a él para consultas especializadas, análisis de sangre, diagnóstico por imagen y otros servicios.

Al final del día, dijo, no le importaba pasar el tiempo en el pasillo o quedarse a dormir en Urgencias en lugar de conseguir un sitio en una unidad más tranquila y especializada en atender a pacientes de larga estancia. Pero, añadió, muchos de los que estaban a ambos lados de él en el pasillo el jueves sufrían problemas médicos más graves. Muchos eran ancianos y se veían obligados a compartir sus historiales médicos al aire libre.

“En realidad, no me importaba mucho estar en el pasillo, pero sentía que me estaba entrometiendo con mis vecinos”, dijo DeLaby. “Ya sabes, entrometiéndome en sus cosas.

“No puedes evitar oírlo aunque no tengas intención de escuchar”.