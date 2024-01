Lo que las familias deben saber sobre la nueva solicitud de ayuda financiera universitaria

Estudiantes cruzan una puerta en la Universidad Harvard, en Cambridge, Massachusetts. (Michael Casey / Associated Press)

Los estudiantes pueden empezar a solicitar ayuda financiera para la universidad, después de un retraso de meses, y con algunos cambios clave este año que harán que más familias puedan optar a ella, los expertos instan a todo el mundo a solicitarla tanto si creen que cumplen los requisitos como si no.

Eso es importante, dicen los expertos, porque miles de millones de dólares de ayuda federal no son reclamados en todo el país. Según la National College Attainment Network (Red Nacional de Logros Universitarios), la promoción de 2022 de California dejó sobre la mesa 500 millones de dólares.

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) y la Solicitud Dream Act de California (CADAA) para estudiantes indocumentados están abiertas.

El plazo prioritario de California para presentar la FAFSA o la CADAA se ha ampliado hasta el 2 de abril únicamente para este curso escolar, un mes más tarde de lo habitual debido al retraso en la apertura de las solicitudes de ayuda. Pero algunos expertos instan a los estudiantes a rellenar los formularios lo antes posible, teniendo en cuenta el retraso y el hecho de que algunas ayudas universitarias se conceden por orden de llegada.

También se espera que el retraso de este año presione a las universidades, que dispondrán de menos tiempo del habitual para redactar los paquetes de ofertas de ayuda financiera para los estudiantes solicitantes. A pesar de la fecha límite de abril, la Universidad de California “anima encarecidamente.” a los estudiantes a presentar la solicitud antes del 2 de marzo.

La FAFSA se retrasó de su fecha habitual de apertura del 1 de octubre porque se sometió a una importante revisión que está destinada a hacer más fácil para los estudiantes que la completen.

Funcionarios federales esperan que cientos de miles de estudiantes más en todo el país califiquen para la ayuda bajo la aplicación renovada: incluyendo 59 mil más en California que se espera que califiquen para la beca Pell debido a las directrices actualizadas de elegibilidad, que están vinculados al tamaño de la familia y el nivel federal de pobreza.

Al mismo tiempo, según la nueva fórmula de ayuda financiera federal, las familias perderán un descuento que antes se concedía por tener varios hijos en la universidad.

Los expertos instan a todos los estudiantes a rellenar una solicitud de ayuda financiera, incluso si creen que no van a tener derecho a ella. Los estudiantes necesitarán una solicitud en el archivo para calificar no solo para las becas federales Pell o las becas estatales Cal, sino también para las becas basadas en el rendimiento en ciertas universidades, dijo Tanya Bulette, coordinadora de asesoramiento en la Oficina de Educación del Condado de San Diego. Los estudiantes indocumentados no son elegibles para recibir ayuda federal, pero pueden recibir ayuda estatal bajo ciertas circunstancias.

“Incluso si sus ingresos dicen que no van a recibir las subvenciones ... sigue siendo importante hacer la solicitud”, dijo Bulette.

Según la Comisión de Ayuda Estudiantil de California, se estima que solo el 61% de los estudiantes de último año de secundaria de California habían completado una FAFSA o CADAA para la fecha límite de ayuda estatal del año escolar pasado, a pesar de que el año pasado entró en vigencia una nueva ley estatal que exige que todos los distritos escolares y las escuelas autónomas confirmen que todos los estudiantes de último año de secundaria hayan completado una FAFSA o CADAA.

Una de las mayores diferencias con la nueva FAFSA es que es significativamente más corta. Algunos estudiantes pueden tener que responder a tan solo 18 preguntas en el nuevo formulario, en comparación con las 103 del formulario del año pasado. Algunos estudiantes podrán omitir hasta 26 preguntas en el nuevo formulario.

Hay varios otros cambios a la FAFSA, incluyendo:

Más familias podrán introducir su información financiera en el formulario directamente desde sus declaraciones de impuestos del IRS.

El término “contribución familiar esperada” se cambia por “índice de ayuda estudiantil”. El índice de ayuda estudiantil es un número calculado que se utiliza para determinar la elegibilidad de los estudiantes para la ayuda federal y se basa en varios factores, incluyendo el tamaño de la familia y los ingresos y activos de los padres, estudiantes y cónyuges. Cuanto más bajo sea el índice de ayuda estudiantil, más probabilidades tendrá el estudiante de recibir ayuda. Los administradores restan el índice de ayuda estudiantil del costo de asistencia del estudiante para determinar la necesidad de ayuda financiera.

Todas las personas que aportan información financiera a la FAFSA —incluidos los estudiantes, los cónyuges de los estudiantes y los padres biológicos o adoptivos— deben obtener un ID de Ayuda Federal para Estudiantes en línea para rellenar el formulario. Los padres y cónyuges ya no necesitan un número de la Seguridad Social para obtener un FSA ID, ya que existe un nuevo proceso de verificación.

Los estudiantes pueden enumerar hasta 20 colegios o universidades en la FAFSA, un aumento de las 10 anteriores instituciones.

La CADAA también recibe un cambio notable este año. Una declaración jurada separada que los estudiantes indocumentados deben completar para calificar para la exención de la matrícula de no residentes y para la ayuda estatal ahora se integrará con la CADAA: un cambio que algunos expertos esperan que ayude a más estudiantes indocumentados a obtener ayuda.

Bulette recuerda a los estudiantes que las familias indocumentadas no deben preocuparse por proporcionar información para las solicitudes de ayuda financiera; los estudiantes indocumentados y los estudiantes con padres indocumentados pueden completar las solicitudes de ayuda sin temor a repercusiones por su estatus migratorio porque la información de ayuda financiera no se envía a las autoridades de inmigración, dijo.

El sábado, 20 de enero de 9 a.m. a 1 p.m., habrá talleres gratuitos en más de 20 lugares para cualquier estudiante de último año de secundaria del condado de San Diego que desee ayuda personalizada para completar la solicitud FAFSA, CADAA o Chafee Grant para jóvenes de crianza.

Los estudiantes pueden inscribirse en un taller utilizando este formulario de inscripción en línea, que se puede encontrar en calsoapsandiego.org/workshops.