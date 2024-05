Vendedores ambulantes urgen apertura de más comisarías para guardar sus carritos

Show more sharing options

Tras dos años de amenazas de desalojo en intentos por sacar a unos 100 vendedores de una comisaría de Los Ángeles, la cual ya no les quería permitir estacionar sus carritos de comida en el lugar, llega una victoria para estos trabajadores.

Este 16 de mayo, los vendedores celebraron la apertura de la comisaría de Cypress Park, la cual ahora es controlada por la misma comunidad en lugar de una empresa privada solamente. Sin embargo, varios trabajadores enfatizan que urge la apertura de más comisarías para que ellos puedan rentar los espacios, dar mantenimiento a sus carritos y operar en las calles.

La nueva comisaría es una ayuda caída del cielo, dijeron, ya que solamente hay otras dos comisarías cercanas en el este de Los Ángeles, y están a punto de cerrar sus puertas. A menudo los vendedores tienen dificultades para encontrar espacios accesibles cerca de sus hogares para guardar sus carritos, los cuales deben ser mantenidos y desinfectados en estos lugares antes de salir a las calles.

El espacio, ubicado en el 3210 N. Figueroa Street, podrá alojar a unos 17 camiones de helados, unos 20 carritos de paletas, 98 espacios para frutas y “loncheras” pequeñas, dijo Juan Rodríguez, miembro de la Unión Popular de Vendedores.

“Hay otra comisaría en el área de San Fernando, pero para los vendedores que trabajan en esta área del norte de Los Ángeles, y que ya tienen sus rutas de venta marcadas, les es difícil trasladarse de un lado a otro en busca de comisarías, especialmente cuando ellos no cuentan con un auto”, dijo Rodríguez.

“En un futuro cercano, con el acceso a las ventas ambulantes en la ciudad, se van a necesitar más lugares de almacén para rentar y no hay muchos en el condado de Los Ángeles. Estos emprendedores son personas migrantes, de bajos recursos, madres solteras y adultos mayores con grandes necesidades cuyos únicos ingresos provienen de esas ventas para sostener a sus familias”, dijo el activista.

Efraín Ayala es uno de esos vendedores beneficiados esta ocasión. Ayala lleva seis años vendiendo tacos, burritos y quesadillas en el área de Highland Park.

El inmigrante de la ciudad de México dijo que en su vida reinaba gran desconcierto hace dos años, pero él no era el único preocupado.

“Estábamos desesperados, nadie nos ayudaba, vivíamos al día, no teníamos a nadie que nos escuchara. No tengo familia, pero tengo 69 años de edad, no tengo documentos legales para vivir en este país, y debo pagar renta y facturas como muchas otras familias”, dijo Ayala.

“El incremento de vendedores en todo el condado refleja los tiempos difíciles que estamos viviendo. Solo le pedimos al gobierno local que nos apoye, porque al salir a vender y comprar estamos generando movimiento económico en lugar de ser una carga”, dijo.

Ayala refirió su preocupación al pasado 14 de mayo, cuando los propietarios de la Comisaría “La Palma Ice Cream Inc.” le enviaron una orden de desalojo a los vendedores, dándoles un mes para retirar sus carritos. En la carta los propietarios dijeron que un acuerdo verbal de arrendamiento se encontraba vencido.

De acuerdo a los trabajadores, los dueños de La Palma los habían amenazado con desconectar todos los servicios de agua y electricidad, de ser así los vendedores no podrían operar legalmente, ya que el Departamento de Salud automáticamente les quita los permisos. Entonces los trabajadores decidieron solicitar apoyo de los servidores públicos para encontrar una solución al problema.

La concejal Eunisses Hernández, (D-1), que representa varias áreas del norte y centro de la ciudad, incluidas Glassell Park, Cypress Park, Highland Park, Lincoln Heights, Pico Union, Koreatown y MacArthur Park, se dio a la tarea de escuchar a los trabajadores una vez de suplir al ex concejal Gil Cedillo, y llegar a un acuerdo con la empresa.

“Todavía estamos en conversaciones con los dueños. La meta es crear una cooperativa robusta y obtener fondos para el sostén de este lugar. La fase dos es desarrollar una asociación pública y luego en la fase tres una comisaría que sea dirigida por los mismos vendedores”, dijo la concejal.

Por ahora, la comisaría queda abierta para renta en un acuerdo con la ciudad, los dueños del edificio y organizaciones sin fines de lucro.

La concejal Hernández dijo que su distrito cuenta con muchos vendedores ambulantes en áreas como el Corredor Salvadoreño y a lo largo de calles como la Alvarado, “por lo que se espera que la inversión en esta estructura sea un modelo a seguir, ya que existe”.

“Esta jornada ha sido de muchos años para los trabajadores, muchos quienes han enfrentado amenazas y desalojos. La apertura de hoy cumple un círculo de lucha para una economía equitativa que podemos tener en toda la ciudad”, dijo.

Claudia Rebollar, originaria de Michoacán, México, lleva vendiendo comida casera en su “lonchera” desde hace ocho años.

“Nosotros vendemos en el centro de la ciudad, y la ubicación es perfecta porque otras opciones están en Maywood o South Gate, y el transporte es difícil”, dijo. “Además, tengo dos hijos de 21 y 14, que aún van a la escuela, y ese ingreso de la lonchera nos sirve para sus estudios”, dijo Rebollar.

Para la vendedora, lo ideal sería que la comisaría se mantuviera abierta por tiempo indefinido, y en un futuro no lejano abrir más comisarías para poder ayudar a los emprendedores que necesitan esos espacios.