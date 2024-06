Biden firma orden para cerrar la frontera con México cuando aumenten los cruces

El presidente Biden firmó el martes una proclama cerrando la frontera de Estados Unidos con México entre los puertos de entrada oficiales mientras los cruces sean elevados, un cambio diseñado para dificultar que las personas que cruzan ilegalmente soliciten asilo.

Según una nueva norma provisional emitida por la administración Biden, el presidente puede poner en vigor las restricciones fronterizas cuando el promedio de arrestos fronterizos supere los 2.500 migrantes durante siete días seguidos, como es el caso hoy. La norma también eleva el límite legal para una solicitud de asilo en la frontera desde una posibilidad razonable de que se enfrenten a tortura en casa hasta una probabilidad razonable de que esto suceda.

Las restricciones reforzadas terminarían dos semanas después de que el número de cruces detenidos en la frontera cayera por debajo de 1.500 durante más de una semana. Los datos muestran que durante la mayor parte de los últimos nueve años, las detenciones fronterizas no han bajado de 1.500 por día.

Estas medidas aumentarán significativamente la velocidad y el alcance de las consecuencias para quienes crucen ilegalmente” y “permitirán a los departamentos expulsar más rápidamente a las personas que no establecen una base legal para permanecer en Estados Unidos”, dijo uno de varios altos funcionarios. funcionarios de la administración que informaron a los periodistas bajo condición de anonimato.

Las restricciones no se aplicarían a quienes ingresan por los puertos de entrada oficiales o utilizan otros medios legales, incluidos aquellos que utilizan una aplicación móvil relativamente nueva para solicitar una cita. También eximiría a ciertos grupos, incluidos los niños no acompañados, las víctimas de formas graves de trata y las personas con emergencias médicas extremas o amenazas extremas a la vida y la seguridad.

Los funcionarios de la administración defendieron sus esfuerzos para asegurar la frontera, diciendo que ya han devuelto a más inmigrantes en los últimos 12 meses que en cualquier año desde 2010. También buscaron culpar a los republicanos por el fracaso del Congreso en aprobar un proyecto de ley bipartidista que habría dado a la administración más dinero y autoridad para controlar la frontera.

Los funcionarios reconocieron que la acción ejecutiva del presidente, que probablemente enfrentará desafíos legales, es esencialmente un recurso provisional.

“No hay una solución duradera a los desafíos que enfrentamos sin que el Congreso haga su trabajo”, dijo un funcionario.

Si bien México ha aceptado recibir inmigrantes de varios países latinoamericanos, la administración enfrenta un aumento de llegadas de otros continentes, incluida Asia. Los funcionarios dijeron que estaban trabajando para fortalecer acuerdos para llevar personas a India, China y otros países de origen, pero dijeron que sigue siendo un desafío.

Los funcionarios se han enfrentado a un aluvión de críticos de la derecha, que culpan a Biden por lo que llaman una frontera fuera de control, y de la izquierda, que lo acusan de replicar las políticas xenófobas impulsadas por el expresidente Trump. Los funcionarios se esforzaron por diferenciar sus políticas de las prácticas más conocidas de Trump, incluidos los intentos de prohibir la entrada de personas de países de mayoría musulmana y de separar a los niños de sus familias.

“No separaremos a los niños de sus familias”, dijo un funcionario. “No sólo es inhumano, sino tremendamente ineficaz”.

El senador de California Alex Padilla, un demócrata que preside el subcomité Judicial del Senado sobre inmigración, ciudadanía y seguridad fronteriza, criticó la decisión fronteriza de Biden, diciendo que no sólo sería ineficaz sino que también “socavaría los valores estadounidenses y abandonaría las obligaciones de nuestra nación de proporcionar a las personas que huyen de la persecución”. , violencia y autoritarismo con la oportunidad de buscar refugio en Estados Unidos”.

Buscar asilo, independientemente de cómo llegue alguien a suelo estadounidense, es un derecho según la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad y el derecho internacional. Esa cuestión resultó problemática para los esfuerzos de la administración Trump por limitar los cruces fronterizos y también podría hacer tropezar la última orden de Biden.

Biden se basa en dos disposiciones de la ley de inmigración para justificar sus acciones ejecutivas, incluida la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a un presidente suspender la entrada de individuos o clases de migrantes si es de interés nacional. Trump también utilizó esa sección para reforzar sus prohibiciones de viaje. Aunque fue impugnada, la Corte Suprema finalmente confirmó una versión revisada de la prohibición.

“Personas como la ACLU y otras organizaciones de derechos de los inmigrantes seguramente argumentarán que en este caso la sección 208 del estatuto de inmigración permite explícitamente que alguien solicite asilo, ya sea que cruce por un puerto de entrada o entre ilegalmente entre un puerto de entrada. Por eso van a argumentar que la 212(f) no se extiende tan lejos”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de práctica de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell. “Eso será lo que tendrá que decidir un tribunal”.

Una impugnación legal probablemente llevaría meses o años. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles dijo el martes en un comunicado que planea impugnar la orden ejecutiva en los tribunales.

“Era ilegal cuando Trump lo hizo, y no es menos ilegal ahora”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Amy Fischer, directora de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo que la esperada acción ejecutiva “juga con narrativas falsas sobre las invasiones en la frontera y promueve una política basada en ideas supremacistas blancas a expensas de las personas que buscan seguridad en la frontera”. A NOSOTROS.”

“La acción del presidente Biden sienta un peligroso precedente internacional al imponer un límite numérico de asilo, el primero de su tipo, que limita el número de personas que pueden solicitar asilo en Estados Unidos y cierra efectivamente la frontera entre Estados Unidos y México, utilizando la misma autoridad legal. que la administración Trump utilizó para implementar las peligrosas y xenófobas prohibiciones de viaje a musulmanes y africanos”, dijo Fischer.

La inmigración ha sido uno de los problemas más espinosos de Biden, desde el punto de vista práctico y político. Hizo campaña en gran medida para revertir las políticas y la retórica más duras de Trump, pero después de que Biden asumió el cargo, los cruces fronterizos y los arrestos aumentaron dramáticamente.

Chad Wolf, quien fue jefe del Departamento de Seguridad Nacional en la administración de Trump, dijo durante una aparición en Fox News el martes que no cree que el plan fronterizo funcione y que llega “demasiado poco y demasiado tarde”.

“Han estado diciendo al pueblo estadounidense que no hay crisis a lo largo de esa frontera durante tres años, y han tratado de convencer al pueblo estadounidense de que no pueden tomar medidas ejecutivas”, dijo. “A cinco meses de las elecciones, ahora se toman en serio la seguridad fronteriza. No lo creo y no creo que el pueblo estadounidense lo compre”.

Las encuestas muestran que muchos votantes consideran la inmigración y la frontera como un tema prioritario, a menudo junto con la economía, el carácter, la democracia y el aborto. También es el área en la que es más probable que califiquen a Trump por encima de Biden, según una encuesta de ABC News publicada el mes pasado que muestra que el 47% de los estadounidenses confía más en Trump sobre el tema, en comparación con el 30% que confía más en Biden.