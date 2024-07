EEUU: Apoyo al aborto legal ha aumentado desde fallo Dobbs, según encuesta de AP-NORC

Una sólida mayoría de estadounidenses se opone a una prohibición federal del aborto, mientras que un número cada vez mayor apoya el acceso al aborto por cualquier motivo, según una nueva encuesta, lo que pone de relieve una situación políticamente peligrosa para los candidatos que se oponen al derecho al aborto a medida que se acercan las elecciones de noviembre.

Alrededor de 6 de cada 10 estadounidenses creen que su estado debería permitir en general que una persona tenga acceso a un aborto legal si no quiere seguir embarazada por el motivo que quiera, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Se trata de un aumento con respecto a junio de 2021, un año antes de que la Corte Suprema anulara el derecho constitucional al procedimiento, cuando aproximadamente la mitad de los estadounidenses pensaba que el aborto legal debería ser posible en estas circunstancias.

Los estadounidenses se oponen en gran medida a las prohibiciones estrictas que han entrado en vigor en los estados con gobiernos republicanos desde el fallo de la Corte Suprema de hace dos años. Las prohibiciones totales, con excepciones limitadas, han entrado en vigor en 14 estados gobernados por republicanos, mientras que otros tres estados prohíben el aborto después de unas seis semanas de embarazo, antes de que muchas de las mujeres se den cuenta de que están embarazadas.

También están abrumadoramente en contra de las prohibiciones y restricciones nacionales al aborto. Y las opiniones sobre el aborto —que durante mucho tiempo se han mantenido relativamente estables— pueden estar volviéndose más permisivas.

Vincent Wheeler, un republicano de 47 años de Los Ángeles, dijo que el aborto debería estar disponible por cualquier motivo hasta la viabilidad, el punto en el que los profesionales de la salud dicen que es posible que un feto sobreviva fuera del útero.

“Hay tantas razones por las que alguien puede querer o necesitar un aborto que tiene que depender de esa persona lo que tiene que hacer en esa circunstancia específica”, dijo Wheeler, reconociendo que otros republicanos podrían estar en desacuerdo.

El virtual candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, se ha negado a respaldar una prohibición nacional del aborto, y afirma que la cuestión debería dejarse en manos de los estados. Pero incluso esa postura es probable que no satisfaga a la mayoría de los estadounidenses, que siguen oponiéndose a muchas prohibiciones del aborto dentro de su propio estado, y piensan que el Congreso debería aprobar una ley que garantice el acceso al aborto en todo el país, según la encuesta.

Robert Hood, un hombre de 69 años de Universal City, Texas, que se identifica como “liberal independiente”, ha creído que el aborto debería estar permitido por cualquier motivo desde que tenía 18 años y cursaba el último año de secundaria, porque “la vida está llena de situaciones grises”. Recuerda haber leído en su adolescencia historias de mujeres que murieron intentando abortar antes de que la decisión Roe vs. Wade de 1973 otorgara un derecho constitucional al procedimiento.

“El embarazo es complicado”, dijo. “Las mujeres deben tomar la decisión con el consejo de su médico y su familia, pero al fin y al cabo es su elección, su cuerpo y su vida”.

Dijo que apoyaría la protección nacional del derecho al aborto.

Las opiniones sobre el aborto han sido durante mucho tiempo diversas y a veces contradictorias. La nueva encuesta de AP-NORC muestra que, a pesar de que el país es en gran medida antagónico a las restricciones sobre el aborto, un número considerable de personas mantienen opiniones y valores que no son internamente congruentes.

Aproximadamente la mitad de los que dicen que una mujer debería poder abortar por cualquier motivo también dicen que su estado no debería permitir el aborto después de las 24 semanas de embarazo y aproximadamente una cuarta parte dice que su estado no debería permitir el aborto después de las 15 semanas de embarazo.

Pero la gran mayoría de los estadounidenses —más de 8 de cada 10— siguen diciendo que el aborto debe ser legal en circunstancias extremas, como cuando la vida de la paciente corre peligro si continúa el embarazo. Aproximadamente 8 de cada 10 dicen lo mismo sobre un embarazo causado por violación o incesto, o cuando una anomalía fetal impediría que el niño sobreviviera fuera del útero.

Las prohibiciones nacionales al aborto son ampliamente impopulares: Alrededor de 8 de cada 10 estadounidenses dicen que el Congreso no debería aprobar una ley federal que prohíba el aborto. Aproximadamente tres cuartas partes dicen que no debería haber una ley federal que prohíba el aborto a las seis semanas de gestación, y 6 de cada 10 se oponen a una ley federal que prohíba el aborto a las 15 semanas.

La mayoría de los republicanos —alrededor de dos tercios, según la encuesta— dicen que no debería prohibirse el aborto a nivel nacional.

En la campaña electoral, Trump ha cortejado a los votantes antiabortistas haciendo notar que él nombró a tres jueces de la Corte Suprema que ayudaron a anular Roe. Pero su estrategia sobre la política del aborto ha sido la de diferir a los estados, un intento de encontrar una postura más cautelosa en un tema que se ha convertido en una gran vulnerabilidad para los republicanos desde la decisión Dobbs de 2022.

A pesar de las declaraciones de Trump, Penny Johnson, de 73 años, de Sherman Oaks, California, dijo que todavía teme que los republicanos puedan intentar ir por una prohibición nacional al aborto si ganan la Casa Blanca y el Congreso en noviembre.

La encuesta a 1.088 adultos se realizó del 20 al 24 de junio de 2024, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak de NORC, el cual está diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más/menos 4,0 puntos porcentuales.

Fernando informó desde Chicago. La periodista de The Associated Press Linley Sanders contribuyó a este despacho.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todo el contenido.