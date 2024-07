El ‘Prime Day’ ya está aquí: consejos para proteger tus paquetes de los piratas del porche

La venta anual de Amazon ha comenzado, lo que significa que se empaquetarán y dejarán en los porches de todo el estado esta semana incluso más compras impulsivas.

Sin embargo, algunos de esos paquetes no llegarán a la casa del comprador, ya que el robo de paquetes es algo habitual en California, así como en el resto de Estados Unidos.



Corrección:

A previous version of this article attributed research on package theft to Security.com. The organization is Security.org.